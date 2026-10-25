संस्कृती

Kojagiri Purnima 2026: कोजागिरीच्या रात्री चंद्रप्रकाशात ठेवलेलं दूध का प्यायचं? जाणून घ्या खास कारण

कोजागिरी पौर्णिमेला चंद्रप्रकाशात ठेवलेलं दूध का प्यायले जाते? जाणून घ्या या परंपरेमागील धार्मिक मान्यता, देवी लक्ष्मीशी असलेला संबंध आणि पौराणिक कथा.
Kojagiri Masala Doodh Significance

Kojagiri Masala Doodh Significance

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

कोजागिरी पौर्णिमेच्या रात्री चंद्रप्रकाशात दूध ठेवून ते पिण्याची परंपरा तुम्हीही पाळत असाल. पण वर्षातून एकदा येणाऱ्या या पौर्णिमेला दुधाला इतकं महत्त्व का दिलं जातं? चंद्राच्या प्रकाशात ठेवलं जाणारं हे दूध अमृतासमान मानलं जातं, असं तुम्हाला माहीत आहे का? या परंपरेमागे धार्मिक श्रद्धा, पौराणिक कथा आणि आयुर्वेदातील काही समजुती जोडलेल्या आहेत. चला, जाणून घेऊया कोजागिरीच्या रात्री दूध पिण्यामागचं नेमकं कारण!

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