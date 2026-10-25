Kojagiri Purnima 2026: कोजागिरीच्या रात्री चंद्रप्रकाशात ठेवलेलं दूध का प्यायचं? जाणून घ्या खास कारण

कोजागिरी पौर्णिमेच्या रात्री चंद्रप्रकाशात दूध ठेवून ते पिण्याची परंपरा तुम्हीही पाळत असाल. पण वर्षातून एकदा येणाऱ्या या पौर्णिमेला दुधाला इतकं महत्त्व का दिलं जातं? चंद्राच्या प्रकाशात ठेवलं जाणारं हे दूध अमृतासमान मानलं जातं, असं तुम्हाला माहीत आहे का? या परंपरेमागे धार्मिक श्रद्धा, पौराणिक कथा आणि आयुर्वेदातील काही समजुती जोडलेल्या आहेत. चला, जाणून घेऊया कोजागिरीच्या रात्री दूध पिण्यामागचं नेमकं कारण!.कोजागिरी पौर्णिमेला शरद पौर्णिमा असंही म्हणतात. या दिवशी रात्री चंद्र पाहणं आणि चांदण्याच्या प्रकाशात ठेवलेलं दूध पिणं महत्त्वाचं मानलं जातं. पण या रात्री दूध पिण्यामागे नेमकं कारण काय आहे?भविष्य पुराण आणि ब्रह्म पुराणात कोजागिरी व्रताचा उल्लेख आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या रात्री देवी लक्ष्मी पृथ्वीवर येते. ती ‘को जागर्ति?’ म्हणजेच ‘कोण जागं आहे?’ असं विचारते. या रात्री जागं राहणाऱ्या व्यक्तीवर देवी लक्ष्मीची कृपा होते, अशी श्रद्धा आहे..पण कोजागिरीच्या रात्री दूध का प्यायले जाते?आयुर्वेदात दूध शरीराला पोषण देणारं मानलं जातं. दूध प्यायल्याने शरीराला थंडावा मिळतो, अशीही समजूत आहे. त्यामुळे कोजागिरीच्या रात्री चंद्राच्या प्रकाशात दूध ठेवून ते पिण्याची परंपरा आहे. चंद्राच्या प्रकाशात ठेवल्याने या दुधात अमृतासारखे गुण येतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे.पौराणिक कथेनुसार, या रात्री चंद्र पृथ्वीवर अमृताचा वर्षाव करतो. त्यामुळे कोजागिरीच्या रात्री दूध पिणं हे अमृत पिण्यासारखं मानलं जातं..थोडक्यात सांगायचं तर, कोजागिरी पौर्णिमा हा चंद्रप्रकाशाचा आनंद घेण्याचा, कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याचा आणि देवी लक्ष्मीची पूजा करण्याचा सण आहे.त्यामुळे यंदा कोजागिरीच्या रात्री चंद्रदर्शन घ्या, कुटुंबासोबत गप्पा मारा आणि दुधाचा आस्वाद घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.