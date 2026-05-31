Chanakya Life Guide : नात्यात सुरुवातीला खूप प्रेम करणारे लोक, हळूहळू तुमच्यावर चिडचिड का करू लागतात? जाणून घ्या नेमकं कारण

Human Psychology in Relationships : कोणत्याही नात्याची सुरुवात ही अत्यंत रंगतदार आणि स्वप्नवत असते. या काळात समोरची व्यक्ती आपल्यावर अमाप प्रेम करत असते, प्रत्येक गोष्टीत होकार देते आणि जगातील सर्वात उत्तम व्यक्ती असल्यासारखी वागते. आचार्य चाणक्य याविषयी सांगतात की, मनुष्य स्वभावाने अत्यंत चतुर आहे; जेव्हा त्याला एखादी गोष्ट किंवा व्यक्ती मिळवायची असते, तेव्हा तो स्वतःचे अवगुण लपवून फक्त सर्वोत्तम गुणच समोर मांडतो. यालाच आपण 'हनिमून फेज' म्हणतो. या सुरुवातीच्या काळात मेंदूमध्ये 'डोपामाइन' नावाचे रसायन वेगाने स्रवत असते, ज्यामुळे समोरच्या व्यक्तीच्या फक्त चांगल्या गोष्टीच दिसतात. परंतु, हा केवळ एक संमोहन काळ असतो, जिथे प्रत्येक जण स्वतःचा उत्कृष्ट मुखवटा घालून वावरत असतो..अपेक्षांचे ओझे आणि 'हक्क' गाजवण्याची वृत्तीजसजसा वेळ पुढे जातो, तसतसे नात्यातील नावीन्य कमी होऊ लागते. एकदा का समोरच्या व्यक्तीला खात्री पटते की तुम्ही आता पूर्णपणे त्यांच्या आयुष्याचा भाग आहात, तेव्हा त्यांचा खरा स्वभाव हळूहळू बाहेर येऊ लागतो. सुरुवातीला जे प्रेम असते, त्याचे रूपांतर आता 'हक्क' गाजवण्यात होते. चाणक्यांच्या मते, अतिआकर्षण संपल्यानंतर व्यक्तीच्या मनात अपेक्षांचे डोंगर उभे राहतात. जेव्हा तुम्ही त्यांच्या प्रत्येक अपेक्षेला खरे उतरू शकत नाही, तेव्हा त्यांचा अहंकार दुखावला जातो. समोरच्या व्यक्तीला वाटू लागते की तुम्ही बदलला आहात, आणि याच न बोललेल्या अपेक्षांचे ओझे नात्यात नकळत चिडचिड निर्माण करू लागते..'प्रायोरिटी' बदलणे आणि सुरक्षिततेची अतिभावनासुरुवातीला तुम्हाला मिळवण्यासाठी जी धडपड केली जाते, ती व्यक्ती मिळाल्यानंतर मंदावते. मानवी स्वभावाचा एक मोठा दोष म्हणजे, जी गोष्ट सहज उपलब्ध असते, त्याचे महत्त्व कमी होते. नात्याच्या सुरुवातीला तुम्ही त्यांची सर्वोच्च 'प्रायोरिटी' असता.पण हळूहळू त्यांचे लक्ष नोकरी, व्यवसाय, मित्र आणि इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांकडे वळू लागते. जेव्हा त्यांना समजते की तुम्ही कुठेही जाणार नाही, तेव्हा ते नात्याला गृहीत धरू लागतात.या प्राधान्यक्रमाच्या बदलामुळे जेव्हा त्यांच्याकडून पूर्वीसारखा वेळ आणि लक्ष मिळत नाही, आणि तुम्ही त्याबद्दल विचारता, तेव्हा त्यांना तो स्वतःच्या स्वातंत्र्यावरील घाला वाटतो आणि त्यातूनच मग चिडचिड जन्माला येते..अंतर्गत असुरक्षितता आणि संवादामधील कोरडेपणाचिडचिड होण्याचे सर्वात मुख्य आणि शेवटचे कारण म्हणजे व्यक्तीच्या मनातील सुप्त असुरक्षितता किंवा नात्यातील कंटाळवाणेपणा. सुरुवातीला तासनतास बोलणारे लोक नंतरच्या काळात अगदी मोजके बोलू लागतात. जेव्हा नात्यात मोकळा संवाद संपतो आणि केवळ तक्रारी उरतात, तेव्हा नात्यात कोरडेपणा येतो. काही वेळा समोरच्या व्यक्तीच्या मनात कोणतीतरी वेगळीच चिंता किंवा असुरक्षितता असते, जी ते उघडपणे बोलू शकत नाहीत. आचार्य चाणक्य म्हणतात की, अपूर्ण ज्ञान आणि अपूर्ण संवाद हा विषसारखा असतो. मनातील हीच घुसमट जेव्हा योग्य शब्दांत बाहेर पडत नाही, तेव्हा ती समोरच्या व्यक्तीवर विनाकारण राग आणि चिडचिड म्हणून व्यक्त होऊ लागते.