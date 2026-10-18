Kanya Puja Importance: अष्टमीला कन्या पूजन का केले जाते? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि पूजेची परंपरा

KANYA PUJAN RITUALS AND TRADITIONS ON MAHA ASHTAMI: नवरात्रीचे नऊही दिवस देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. त्याचसोबत या दरम्यान अष्टमी आणि नवमीला बहुतांश घरात कन्या पूजन केलं जातं. या दिवशी लहान मुलींना घरी बोलावून त्यांची पूजा केली जाते आणि त्यांना जेवण दिले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, लहान मुलींमध्ये देवी दुर्गेचे रूप पाहिले जाते. त्यामुळे कन्या पूजनाच्या माध्यमातून देवीप्रती श्रद्धा व्यक्त केली जाते. पण कन्या पूजन करण्यामागे नेमकी कोणती मान्यता आहे? ही पूजा कशी केली जाते आणि या दिवशी मुलींना जेवण देण्यासोबतच भेटवस्तू का दिल्या जातात? जाणून घेऊया कन्या पूजनाचे महत्त्व आणि पूजेची पारंपरिक पद्धत..धार्मिक मान्यतेनुसार, लहान मुलींमध्ये देवी दुर्गेचे रूप पाहिले जाते. त्यामुळे या दिवशी लहान मुलींना घरी बोलावून त्यांची पूजा केली जाते..सर्वप्रथम मुलींचे पाय धुऊन त्यांना स्वच्छ आसनावर बसवले जाते. त्यानंतर त्यांना कुंकू, हळद आणि फुले वाहून त्यांची पूजा केली जाते. मग त्यांना जेवण दिले जाते आणि भेटवस्तू देऊन त्यांचा सन्मान केला जातो..काही परंपरांमध्ये नऊ मुलींना देवीच्या नऊ रूपांचे प्रतीक मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, कन्या पूजन केल्याने घरात सुख, समृद्धी आणि शांती नांदते.कन्या पूजन ही केवळ धार्मिक परंपरा नाही, तर स्त्रीशक्तीचा सन्मान करण्याची आणि लहान मुलींमध्ये देवीचे रूप पाहण्याची एक सुंदर प्रथा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.