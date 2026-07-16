Jagannath Rath Yatra: रथयात्रेआधी १५ दिवस भगवान जगन्नाथ का पडतात आजारी? पुरीच्या रथयात्रेमागची रंजक कथा! 

Why Does Lord Jagannath Fall Sick Every Year?: जगातील सर्वात मोठ्या धार्मिक सोहळ्यांपैकी एक असलेल्या ओडिशातील पुरी येथील भव्य रथयात्रेला आजपासून (आषाढ शुक्ल द्वितीया) सुरुवात झाली आहे. हिंदू पंचांगानुसार दरवर्षी अत्यंत उत्साहात साजरी होणारी ही रथयात्रा एकूण १२ दिवस चालणार आहे. दरवर्षी आषाढ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या द्वितीयेला भगवान जगन्नाथ, त्यांचे मोठे बंधू बलभद्र आणि बहीण सुभद्रा यांची भव्य रथयात्रा निघते. पण तुम्हाला माहीत आहे का ? या जगप्रसिद्ध रथयात्रेच्या आधी भगवान जगन्नाथ तब्बल १५ दिवस खूप आजारी पडतात! या काळात मंदिराचे दरवाजे बंद होतात आणि देव पूर्णपणे गुप्तवासात जातात..१०८ कलशांचे महास्नान आणि 'अनासर काळ'रथयात्रेच्या आधी ज्येष्ठ पोर्णिमेला 'स्नान पोर्णिमा' साजरी केली जाते. या दिवशी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि माता सुभद्रा यांना प्रथेनुसार १०८ कलशांमधील सुवासिक आणि औषधी जलाने महास्नान घातले जाते. या महास्नानानंतर तिन्ही देवांना तीव्र ताप येतो आणि ते आजारी पडतात. या १५ दिवसांच्या आजारपणाच्या कालावधीला 'अनासर काळ' (किंवा अनसर काल) म्हटले जाते. या काळात देव मंदिराच्या 'अनासर घरा'मध्ये आराम करतात आणि भक्तांसाठी त्यांचे दर्शन पूर्णपणे बंद असते..Jagannath Puri Rath Yatra 2026: कधी आहे जगन्नाथ पुरी रथयात्रा 2026? जाणून घ्या योग्य तारीख, महत्त्व आणि परंपरा.भक्त माधवदासांची कथाभगवान जगन्नाथांच्या या आजारपणामागे त्यांचे आपल्या भक्तांवरील अथांग प्रेम आणि कर्मसिद्धांताची आणखी एक हृदयस्पर्शी पौराणिक कथा जोडलेली आहे- पुरीमध्ये राहणारे माधवदास हे भगवान जगन्नाथांचे परम भक्त होते. एकदा ते पोटाच्या गंभीर आजारामुळे हतबल झाले आणि त्यांची सेवा करायला कोणीही नसल्याने स्वतःचे मलमूत्रही त्यांना अंथरुणावरच करावे लागत होते. आपल्या भक्ताची ही अवस्था पाहून साक्षात जगन्नाथ एका लहान मुलाचे रूप घेऊन आले आणि त्यांनी रात्रंदिवस माधवदासांची सेवा करत त्यांचे मलमूत्रही स्वत: स्वच्छ केले. काही दिवसांनी बरे झाल्यावर माधवदासांनी देवाला ओळखले आणि विचारले की, "तुम्ही एका दृष्टीक्षेपात माझा आजार दूर करू शकला असता, मग स्वतः एवढा त्रास का सोसला?" त्यावर भगवंतांनी प्रेमाने उत्तर दिले की, "निसर्गाचा कर्मसिद्धांत अटळ असून प्रत्येकाला प्रारब्धाचे फळ भोगावेच लागते; जर मी तुझा आजार असाच मिटवला असता, तर हे भोग भोगण्यासाठी तुला पुढचा जन्म घ्यावा लागला असता." आपल्या भक्ताला जन्म-मरणाच्या फेऱ्यातून मुक्त करण्यासाठी भगवंतांनी त्यांच्या कर्माचा उरलेला भाग स्वतःवर घेतला, आणि याच श्रद्धेपोटी आजही दरवर्षी भगवान जगन्नाथ आपल्या भक्तांचे कष्ट स्वतःवर घेऊन १५ दिवस आजारी पडतात अशी मान्यता आहे..आजारपणातील उपचार - छप्पन भोग बंद, फक्त काढा आणि लेपभगवान जगन्नाथ जेव्हा आजारी असतात, तेव्हा त्यांचा मानवी रूपातच उपचार केला जातो- आयुर्वेदिक काढा: या १५ दिवसांत देवाला कोणताही ५६ भोग (भव्य नैवेद्य) चढवला जात नाही. राजवैद्यांच्या देखरेखीखाली देवाला केवळ तुळशी, औषधी वनस्पतींचे आयुर्वेदिक काढे आणि फळांचा रस दिला जातो.चंदनाचा लेप: देवाच्या लाकडी मूर्तींचे तापमान संतुलित राखण्यासाठी त्यांना खास चंदनाचा आणि शीतल औषधींचा लेप लावला जातो.नवयौवन दर्शन: १६ व्या दिवशी जेव्हा भगवान पूर्णपणे बरे होतात, तेव्हा ते अत्यंत तेजस्वी आणि तरुण रूपात भक्तांना दर्शन देतात, ज्याला 'नवयौवन दर्शन' म्हणतात. पूर्ण बरे झाल्यानंतरच देव आपल्या भाविकांना भेटण्यासाठी आणि मावशीच्या घरी जाण्यासाठी घराबाहेर पडतात, ज्याला आपण 'रथयात्रा' म्हणतो..काय आहे रथयात्रेची गोष्ट ? (मावशीच्या घरचा प्रवास)१६ व्या दिवशी पूर्ण बरे झाल्यावर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा आपापल्या भव्य रथात विराजमान होऊन मावशीच्या घरी म्हणजेच 'गुंडीचा मंदिरा'त जातात. हा प्रवास म्हणजे केवळ एक सोहळा नसून यामागे काही रंजक कथा आहेत- कौटुंबिक भेट आणि मावशीचे लाड: भगवान जगन्नाथ आपल्या भावंडांसह मावशीच्या घरी ९ दिवस राहतात, जिथे त्यांचे खूप लाड केले जातात आणि विविध पक्वान्न खायला दिले जातात.वृंदावनाचा प्रेमभाव: एका दुसऱ्या कथेनुसार, जेव्हा श्रीकृष्ण वृंदावन सोडून द्वारकेला गेले, तेव्हा गोपिका आणि राधारानी विरहाने व्याकुळ झाल्या होत्या. कुरुक्षेत्रात जेव्हा त्यांची भेट झाली, तेव्हा राधारानीला राजेशाही थाटातील कृष्ण आपला वाटला नाही. त्यामुळे, जगन्नाथ रथयात्रा म्हणजे कुरुक्षेत्रातून श्रीकृष्णाचा रथ ओढून पुन्हा वृंदावनात (गुंडीचा मंदिर हे वृंदावनाचे प्रतीक आहे) आणण्याचा गोपिकांच्या भक्तीचा प्रवास आहे.लक्ष्मी देवीची नाराजी: मावशीच्या घरी देव चांगले पक्वान्न खातात. रथयात्रेच्या पाचव्या दिवशी लक्ष्मी देवी भगवंतांना शोधत तिथे येते. पण दरवाजा बंद असल्याने ती रागाने रथाचे चाक तोडून परत जाते. नंतर स्वतः जगन्नाथ देव तिची माफी मागून, भेटवस्तू देऊन तिची मनधरणी करतात.अशी ही जगन्नाथ रथयात्रा ईश्वराचा मानवी स्वभाव, भक्तावरील अथांग प्रेम आणि कर्माचा सिद्धांत सांगणारा जगातील सर्वात मोठा आणि अद्भुत भक्ती उत्सव आहे..५६ भोग,६०० आचारी,२४० चुली अन् १ लाख भाविकांचे जेवण; जाणून घ्या जगन्नाथाच्या भव्य स्वयंपाकघराची वैशिष्ट्ये!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.