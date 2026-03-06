Vitthal Mythological Story : श्री विठ्ठलाच्या कानात मासे का अडकवलेले असतात? जाणून घ्या यामागचे आश्चर्यकारक कारण..

प्रभू विठ्ठलाच्या सावळ्या रूपाचे वर्णन करताना संतांनी त्याचे लाघवी रूप डोळ्यांत साठवून ठेवले आहे. आषाढी एकादशी हा वारकऱ्यांसाठी केवळ सण नसून तो भक्तीचा महाकुंभ आणि आनंदाची दिवाळी असते. या दिवशी पंढरीत भक्तीचा जो महापूर येतो त्यात बुडून जाताना प्रत्येक वारकऱ्याला विठुरायाचे ते स्मितहास्य आणि वालुकामय शिलेतून साकारलेली स्वयंभू मूर्ती आपले सर्व दुःख विसरायला लावते. विठ्ठलाच्या मस्तकावर असलेली शिवलिंगासारखी टोपी आणि त्याचे हे ध्यान भक्तांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडणारे असते..विठ्ठलाच्या दर्शनाला गेल्यावर अनेकांना एक प्रश्न पडतो की देवाच्या कानात मासे का आहेत? मात्र ते प्रत्यक्ष मासे नसून माशाच्या आकाराची मकर कुंडले आहेत. या कुंडलांमागे एक अतिशय हृदयस्पर्शी कथा आहे. असे म्हटले जाते की एका गरीब आणि भोळ्या कोळी भक्ताने आपल्या आराध्य दैवताला अर्पण करण्यासाठी विश्वासाने मासे आणले होते. भगवंताला कशाचाही मोह नसतो त्याला फक्त भक्ती हवी असते. त्या कोळी भक्ताच्या निस्सीम प्रेमाखातर विठोबाने ते मासे आनंदाने स्वीकारले आणि त्याचे रूपांतर सुंदर दागिन्यांत झाले..Lucky Mulank : 'या' मूलांकाच्या मुली लग्नानंतर नवऱ्यासाठी ठरतात लकी; घरी होतो मोठा धनलाभ, लक्ष्मीच्या पावलाने बदलतात सासरच्यांचे नशीब.भक्तीच्या या अनोख्या भेटीचा स्वीकार करून पांडुरंगाने ते मासे आपल्या कानात धारण केले जे आज मकर कुंडले म्हणून ओळखले जातात. विठुरायाने दिलेली ही दाद दर्शवते की, देव हा केवळ सोन्या-नाण्याने नाही, तर भक्ताने अर्पण केलेल्या छोट्याशा वस्तूलाही तेवढ्याच आदराने मिरवतो. हेच कारण आहे की, विठ्ठलाच्या रूपाचे वर्णन करताना संत तुकाराम महाराजांनी "मकर कुंडले तळपती श्रवणी" असा उल्लेख आपल्या अभंगात केला आहे. ही कुंडले विठ्ठलाच्या श्रवणाची आणि भक्ताच्या अर्पणाची साक्ष देतात..Aurangzeb Crimes : सख्ख्या भावाच्या हत्येपासून पोटच्या मुलाला विष देण्यापर्यंत.! इतिहासात दडवलेत क्रूर औरंगजेबाचे 'हे' 5 काळे कारनामे.विठ्ठलाचे हे रूप केवळ बाह्य सौंदर्याचे प्रतीक नाही, तर ते भक्ती, प्रेम आणि समर्पणाची एक शिकवण आहे. गळ्यात कौस्तुभमणी, हातात शंख-कमळ आणि पायाखाली युगे-युगे उभी असलेली वीट या सर्वांमध्ये ही मकर कुंडले सर्वात वेगळी ठरतात कारण ती एका सामान्य भक्ताच्या प्रेमातून साकारली आहेत. आज ही माहिती चर्चेत असण्याचे कारण म्हणजे सामान्यातील सामान्य माणसालाही आपला देव आपला वाटतो जो त्याच्या प्रेमासाठी माशांचेही अलंकार करून कानात घालतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.