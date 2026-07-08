Pandharpur Wari 2026: लाखो लोक पायी पंढरपूरला का जातात? वारी म्हणजे काय अन् वारकरी नेमकं कोणाला म्हणतात? इथे वाचा

Pandharpur Wari history and significance: महाराष्ट्राची ओळख असलेली पंढरपूरची वारी ही वारकरी संप्रदायाची अत्यंत पवित्र आणि श्रद्धेने परिपूर्ण यात्रा आहे. ही ७०० हून अधिक वर्षांची अखंड भक्तीपरंपरा आहे. आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीच्या निमित्ताने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भाविक पायी चालत पंढरपूरला आपल्या लाडक्या विठ्ठलाचं दर्शन घ्यायला जातात. भगवान विठ्ठलाला भगवान विष्णू आणि श्रीकृष्ण यांचं रूप मानलं जातं. ही वारी फक्त धार्मिक नसून भक्ती, श्रद्धा, समानता आणि एकतेचं प्रतीक मानली जातं. कोणताही जाती-भेद न करता प्रत्येक व्यक्ती या वारीत सामील होतात..वारी म्हणजे काय?(What is Ashadhi Wari/ Pandharpur Wari?)आषाढी एकादशी किंवा देवशयनी एकादशी ही सगळ्या एकादशींपैकी मोठी आणि आध्यात्मिक व धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाची एकादशी. दरवर्षी याच एकादशीच्या निमित्ताने हजारो वारकरी पायी चालत पंढरपूरला श्री विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी जातात. ही परंपरा अनेक शतकांपासून अखंड सुरू आहे. 'वारी' म्हणजे एका ठराविक वेळी नियमितपणे केलेली किंवा सतत घडत असलेली एखादी गोष्ट; किंवा एका ठराविक वेळी नियमितपणे देवदर्शनासाठी जाण्याची परंपरा. त्यामुळे दरवर्षी श्रद्धेने आणि भक्तिभावाने पंढरपूरला जाणाऱ्या या यात्रेला वारी असं म्हटलं जातं..Wari Prasthan 2026:आषाढी वारीसाठी पालखीचं प्रस्थान होतं म्हणजे नेमकं काय ? प्रस्थानत्रयी म्हणजे काय ?.वारीमध्ये संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव यासारख्या संतांच्या पालख्या विशेष केंद्रबिंदू असतात. या पालख्या त्यांच्या समाधीस्थळांवरून निघून पंढरपूरपर्यंत जातात. या प्रवासात हजारो वारकरी सहभागी होतात. वारीचा उद्देश फक्त विठ्ठलाचं दर्शन घेणं नाही, तर भक्ती, संतांचे विचार, साधेपणा, सेवा आणि सर्वांना समान वागणूक देण्याचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचवणं हाही आहे..वारकरी कोणाला म्हणतात?(Who is Called Warkari?)वारीमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक भक्ताला 'वारकरी' म्हणतात. हे वारकरी दरवर्षी विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पायी चालत पंढरपूरला जातात. या वारीच्यादरम्यान ते टाळ-मृदुंगाच्या गजरात अभंग म्हणतात, विठ्ठलाचं नामस्मरण करत आणि भक्तीभावाने चालत राहतात. वारीत रिंगण, फुगडी, कीर्तन आणि भजन यांसारख्या पारंपरिक उपक्रमांमुळे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय झालेलं पाहायला मिळतं..Chaturmas 2026: चातुर्मास कधीपासून ?जाणून घ्या श्रावण ते भाद्रपद महिन्याचे धार्मिक महत्त्व आणि नियम.देहू आणि आळंदी इथून निघालेल्या वारीचं, पंढरपूर (Pandharpur) हे अंतिम ठिकाण असतं, जिथे विठ्ठल-रुक्मिणीचं मंदिर आहे. 'विठोबा' किंवा 'विठ्ठल' हे विष्णूचं किंवा श्रीकृष्णाचं रूप मानलं जातं. भक्तांच्या प्रतीक्षेत कमरेवर हात ठेवून विटेवर उभा असलेला, विठोबा हा महाराष्ट्राच्या भक्ती परंपरेचं प्रतीक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.