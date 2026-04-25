Chanakya Life Guide : 'या' 3 कारणांमुळे लोक तुम्हाला महत्व देणं बंद करतात; बोलणंही टाळू लागतात, आत्ताच पाहा तुमचं नेमकं कुठे चुकतंय

आचार्य चाणक्य म्हणतात की, मानवी व्यवहार हा ऋतुमानाप्रमाणे बदलत असतो. अनेकदा आपल्याला वाटते की समोरची व्यक्ती बदलली आहे पण प्रत्यक्षात त्यामागे काही व्यावहारिक कारणे दडलेली असतात. जेव्हा लोक अचानक संवाद कमी करतात, तेव्हा ते तुमच्याबद्दलचे त्यांचे मत बदलल्याचे संकेत असते. जीवनाच्या या प्रवासात लोक तुमच्याशी कसे वागतात, हे पूर्णपणे तुमच्या वागण्यावर आणि तुमच्या स्थितीवर अवलंबून असते. चला तर मग जाणून घेऊया ती साधी कारणे ज्यामुळे लोक तुम्हाला महत्त्व देणे थांबवतात..गरजेपेक्षा जास्त उपलब्ध असणेचाणक्य सांगतात की, जे पाणी सहज उपलब्ध असते त्याची कोणालाही किंमत नसते. जर तुम्ही लोकांच्या प्रत्येक कामासाठी स्वतःची कामे बाजूला ठेवून नेहमी हजर राहत असाल, तर लोक तुम्हाला गृहीत धरू लागतात म्हणजेच Taken for granted घेतात. तुमच्या असण्याची किंमत तेव्हाच कळते जेव्हा तुम्ही कधीतरी उपलब्ध नसता. "नेहमी हो म्हणणारा" माणूस कालांतराने लोकांच्या नजरेत आपले महत्त्व गमावतो. त्यामुळे प्रत्येकाला हो म्हणण्यापेक्षा कधीतरी नाही म्हणायला शिका जेणेकरून तुमच्या वेळेची किंमत वाढेल..आपली प्रगती किंवा उत्साह कमी होणेलोक नेहमी अशा व्यक्तीकडे आकर्षित होतात ज्याच्याकडे काहीतरी नवीन सांगण्यासारखे किंवा करण्यासारखे असते. जर तुम्ही तुमच्या आयुष्यात एकाच ठिकाणी थांबला असाल नवीन काही शिकत नसाल किंवा सतत जुन्याच गोष्टी कुरवाळत असाल तर लोकांना तुमच्याशी बोलण्यात रस उरत नाही. संवाद हा देवाणघेवाणीचा भाग आहे जर तुमच्याकडे देण्यासारखे नवीन विचार किंवा ऊर्जा नसेल तर लोक हळूहळू लांब जातात. स्वतःला सतत अपडेट ठेवणं हाच लोकांचे लक्ष टिकवून ठेवण्याचा सोपा मार्ग आहे..स्वार्थाची गरज संपणेहे जगाचे सर्वात साधे आणि कडवट सत्य आहे. चाणक्य स्पष्ट सांगतात की प्रत्येक नात्यामागे काही ना काही अपेक्षा असते. जोपर्यंत समोरच्या व्यक्तीला तुमच्याकडून काहीतरी मिळते मग ती मदत असो, माहिती असो किंवा फक्त मानसिक आधार तोपर्यंत ती व्यक्ती तुमच्याशी संवाद साधते. ज्या दिवशी त्यांची ती गरज दुसऱ्या कोणाकडून तरी पूर्ण होते किंवा त्यांना आता तुमची गरज उरत नाही तेव्हा ते नैसर्गिकरित्या संवाद कमी करतात. हे तुमच्यातील दोषामुळे नाही, तर त्यांच्या स्वार्थामुळे घडते..स्वतःबद्दलच्या सिक्रेटचा अतिवापरअनेकदा आपण जवळचे मित्र समजून आपल्या घरातील अडचणी किंवा पर्सनल सिक्रेट लोकांना सांगतो. चाणक्य म्हणतात तुमची कमजोर बाजू कोणालाही कळू देऊ नका. जेव्हा तुम्ही तुमच्या समस्यांचा पाढा लोकांसमोर वाचता तेव्हा सुरुवातीला ते ऐकून घेतात पण नंतर त्यांना तुमचा कंटाळा येऊ लागतो. त्यांना वाटते की तुम्ही फक्त रडगाणे गाणारे आहात. ज्या क्षणी तुमची सिक्रेट लोकांकडे जातात त्या क्षणी तुमचा त्यांच्यावरचा प्रभाव कमी होतो आणि ते तुम्हाला टाळू लागतात..आत्मसन्मानापेक्षा इतरांना जास्त महत्त्व देणेजेव्हा तुम्ही स्वतःचा आदर करणे थांबवून लोकांच्या मागे धावता तेव्हा लोक तुम्हाला किंमत देणे थांबवतात. जर तुम्ही कोणाला वारंवार मेसेज किंवा फोन करत असाल आणि समोरून प्रतिसाद येत नसेल तरीही तुम्ही प्रयत्न करत राहिलात तर तुमचा स्वाभिमानकमी होतो. चाणक्य नीतीनुसार जो स्वतःचा मान राखत नाही त्याला जग किंमत देत नाही. लोकांनी तुम्हाला महत्त्व द्यावे असे वाटत असेल तर आधी स्वतःला महत्त्व द्यायला शिका. तुम्ही स्वतःला कसे वागवता यावरूनच लोक ठरवतात की तुम्हाला किती महत्त्व द्यायचे.