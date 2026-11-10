Diwali Padwa and Balipratipada: बलिप्रतिपदा आणि दिवाळी पाडवा एकाच दिवशी का साजरा करतात? जाणून घ्या यामागचं धार्मिक महत्त्व

वसुबारस, धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा आणि भाऊबीज; अशी पाच दिवस दिवाळी साजरी केली जाते. दिवाळीच्या या प्रत्येकी पाच दिवसांना वेगवेगळं धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. त्यातच आज साजऱ्या होणाऱ्या बलिप्रतिपदा आणि दिवाळी पाडव्यालाही महत्त्व आहे. पण अनेकांच्या मनात प्रश्न असतो की, बलिप्रतिपदा आणि पाडवा हे दोन वेगवेगळे सण असूनही ते एकाच दिवशी का साजरे केले जातात? तसेच या दिवसाला एवढे महत्त्व का दिले जाते? चला, जाणून घेऊया यामागील धार्मिक परंपरा आणि पौराणिक कथा..बलिप्रतिपदा म्हणजे काय?अश्विन अमावास्येनंतर येणारी कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे बलिप्रतिपदा. महाराष्ट्रात हाच दिवस प्रामुख्याने दिवाळी पाडवा म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस समृद्धी, नव्या सुरुवाती आणि कौटुंबिक नात्यांशी जोडलेला आहे.पाडव्याच्या दिवशी घरासमोर रांगोळी काढली जाते. काही ठिकाणी शेणाने किंवा रंगांनी बळी राजाची प्रतिकृती तयार करून तिची पूजा करण्याचीही परंपरा आहे. यावेळी ‘इडा पीडा टळो आणि बळीचे राज्य येवो’ अशी प्रार्थना केली जाते.धार्मिक मान्यतेनुसार हा दिवस अत्यंत शुभ मानला जातो. त्यामुळे नवीन व्यवसाय, खरेदी किंवा इतर शुभ कार्यांसाठीही पाडव्याचा दिवस निवडला जातो..Diwali Padwa 2026 Wishes in Marathi: पती-पत्नीच्या नात्यातील गोडवा वाढवणारा सण! दिवाळी पाडव्यानिमित्त तुमच्या जोडीदाराला द्या प्रेमळ शुभेच्छा संदेश.बलिप्रतिपदा आणि दिवाळी पाडवा एकाच दिवशी का?बलिप्रतिपदेचा संबंध राजा बळी आणि भगवान विष्णूंच्या वामन अवताराशी जोडला जातो. तर महाराष्ट्रातील पाडव्याच्या परंपरांमध्ये पती-पत्नीचे नाते, समृद्धी आणि नवीन वर्षाची सुरुवात यांना महत्त्व आहे.कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा हीच तिथी या दोन्ही परंपरांसाठी महत्त्वाची असल्याने बलिप्रतिपदा आणि दिवाळी पाडवा एकाच दिवशी साजरे केले जातात.म्हणूनच या दिवसाला धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अशा तिन्ही स्तरांवर विशेष स्थान मिळाले आहे..पाडव्याला पत्नी पतीचे औक्षण का करते?दिवाळी पाडव्याची एक लोकप्रिय परंपरा म्हणजे पत्नीने पतीचे औक्षण करणे. या प्रथेमागे पती-पत्नीमधील प्रेम, परस्पर आदर आणि दीर्घायुष्याची मंगलकामना असा भाव आहे.यासंदर्भात सत्यवान आणि सावित्रीची कथा सांगितली जाते. सावित्रीने आपल्या दृढ इच्छाशक्तीने आणि निष्ठेने सत्यवानाचे प्राण परत मिळवले, अशी पौराणिक मान्यता आहे. त्यामुळे पतीच्या आरोग्य आणि दीर्घायुष्यासाठी पत्नी औक्षण करते, अशी प्रथा अनेक कुटुंबांमध्ये पाळली जाते..Diwali Padwa Special: चिकन-मटण बिर्याणीपेक्षाही चवदार! पाडव्याच्या मेजवानीसाठी बनवा मसालेदार आलू बिर्याणी.व्यापाऱ्यांसाठी पाडवा का महत्त्वाचा?दिवाळी पाडवा हा व्यापारी आणि व्यावसायिक वर्गासाठीही महत्त्वाचा दिवस आहे. अनेक व्यापारी या दिवशी नवीन हिशेबाच्या वह्यांची पूजा करून आर्थिक वर्षाची सुरुवात करतात.नवीन व्यवहार, व्यवसायातील नवीन उपक्रम किंवा महत्त्वाच्या कामाची सुरुवात करण्यासाठीही हा दिवस शुभ मानला जातो. त्यामुळे पाडवा हा केवळ कौटुंबिक सण न राहता आर्थिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरतो..राजा बळी आणि वामन अवताराची कथाबलिप्रतिपदेच्या मागे असलेली सर्वात प्रसिद्ध कथा राजा बळी आणि भगवान विष्णूंच्या वामन अवताराची आहे.राजा बळी हा भक्त प्रह्लादाचा नातू आणि विरोचनाचा पुत्र होता. असुर कुळात जन्म असूनही तो पराक्रमी, उदार आणि प्रजाहितदक्ष राजा म्हणून प्रसिद्ध होता. त्याच्या दानशूरपणाची ख्याती दूरवर पसरली होती. आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर त्याने तीनही लोकांवर प्रभुत्व मिळवले.राजा बळीचा वाढता प्रभाव आणि त्याच्यात निर्माण झालेला अभिमान पाहून भगवान विष्णूंनी त्याला नम्रतेचा धडा शिकवण्याचे ठरवले. त्यांनी वामन अवतार धारण करून एका यज्ञाच्या वेळी राजा बळीसमोर ब्राह्मण कुमाराच्या रूपात हजेरी लावली..वामनाने बळीकडे केवळ तीन पावलांची जमीन मागितली. बळीने विचार न करता त्याची मागणी मान्य केली. त्यानंतर वामनाने विशाल रूप धारण केले. पहिल्या पावलाने त्यांनी पृथ्वी आणि दुसऱ्या पावलाने आकाश व्यापले.आता तिसरे पाऊल ठेवण्यासाठी जागाच उरली नाही. दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी बळीने स्वतःचे मस्तक पुढे केले. वामनाने तिसरे पाऊल त्याच्या डोक्यावर ठेवले आणि बळीला पाताळात पाठवले.मात्र बळीची दानशीलता, भक्ती आणि वचनपूर्ती पाहून भगवान विष्णू त्याच्यावर प्रसन्न झाले. पौराणिक कथेनुसार, त्यांनी बळीला पाताळलोकाचा राजा केले आणि त्याच्या भक्तीचा सन्मान केला..Diwali Bank Holiday: नोव्हेंबरमध्ये बँकांना सुट्ट्यांची मेजवानी! महाराष्ट्रासह 'या' ३ राज्यांत राहणार बंद; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक .पाडवा का मानला जातो शुभ दिवस?दिवाळी पाडवा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानला जातो. त्यामुळे या दिवशी नवीन कामाची सुरुवात, खरेदी, व्यवसायातील नवीन उपक्रम किंवा इतर शुभ कार्य करण्याला विशेष महत्त्व आहे.महाराष्ट्रात पती-पत्नीचे औक्षण, व्यापाऱ्यांची वहीपूजनाची परंपरा, बळी राजाचे पूजन आणि घरातील मंगल वातावरण अशा विविध प्रथा या दिवसाला अधिक खास बनवतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.