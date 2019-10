महागाई भत्त्यात 5 टक्के वाढ; केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची यंदाची दिवाळी गोड

सरकारी कर्मचाऱ्यांची यंदाची दिवाळी गोड झालीये. कारण केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात 5 टक्क्यांची वाढ केलीये. याचा फायदा 50 लाख सरकारी कर्मचारी त्याचबरोबर 65 लाख पेन्शन धारक कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. महाराष्ट्रात तब्बल सात ते आठ लाख केंद्रीय कर्मचारी असल्याने याचा फायदा हा या सर्वाना होणार आहे. दिवाळी आधी या सर्व कर्मचाऱ्यांना पगार देखील मिळणार असल्याने आता सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड झालीये.

Union Minister Prakash Javadekar: Under leadership of Prime Minister Modi, several decision have been taken and good news for govt employees is that Dearness Allowance has been hiked by 5%. pic.twitter.com/P08ZnEcDIC

— ANI (ANI) October 9, 2019