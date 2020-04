मुंबई : ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांचे ६७ व्या वर्षी निधन आज (ता. ३०) मुंबईत झाले. काल (ता. २९) बुधवारी त्यांना मुंबईतील रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेत कर्करोगावर उपचार घेतल्यानंतर ऋषी कपूर सप्टेंबरमध्ये भारतात परतले होते. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये ऋषी कपूर यांना दोनदा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी ट्विट करत शोक व्यक्त केला. ‘तो गेलाय.. ऋषी कपूर गेलाय.. आणि मी उध्वस्त झालोय’; असं ट्विट बिग बींनी केलं.

T 3517 - He's GONE .. ! Rishi Kapoor .. gone .. just passed away ..

I am destroyed !

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 30, 2020