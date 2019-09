शेअर बाजारातील नुकसानीमुळे आत्महत्या

मुंबई: शेअर बाजारात झालेल्या नुकसानीमुळे नैराश्‍यात गेलेल्या 46 वर्षांच्या व्यावसायिकाने इमारतीच्या 15 व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. मुलुंड पश्‍चिमेत गुरुवारी सायंकाळी ही घटना घडली.

मनीष ठक्कर असे मृत व्यावसायिकाचे नाव आहे. मुलुंड पश्‍चिमेतील वैशालीनगर, कल्पनगरी येथील दहिवत टॉवर या इमारतीच्या 15 व्या मजल्यावर पत्नी आणि दोन मुलांसह मनीष राहत होते. शेअर बाजारात दलाल असणाऱ्या मनीष यांना काही महिन्यांपूर्वी मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले होते. तेव्हापासून तणावात असल्यामुळे त्यांचे कुटुंब त्यांना एकटे सोडत नव्हते. गुरुवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास मनीष इमारतीखाली आले आणि त्यांनी सुरक्षारक्षकाकडून गच्चीच्या दरवाजाची किल्ली घेतली. त्यानंतर 15 व्या मजल्यावरील गच्चीवरून त्यांनी उडी मारून आत्महत्या केली, अशी माहिती मुलुंडचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रवी सरदेसाई यांनी दिली.

