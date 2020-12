खलिस्तानी दहशतवाद्याला दुबईहून आणून दिल्ली विमानतळावर केलं अटक

सुरक्षा यंत्रणेला वर्षाच्या अखेरीस मोठं यश मिळाले आहे. पंजाबचा कुख्यात आरोपी आणि खालिस्तानी दहशतवादी सुख बिकरीवाल याला अटक करण्यात आली. दुबईहून भारतात आणण्यात आल्यानंतर दिल्लीच्या विशेष पथकाने त्याला अटक केली.

वीर चक्र विजेत्या बलविंदर संधु यांच्या हत्येत सहभागी असल्याचा सुख बिकरीवाल याच्यावर आरोप आहे. एवढेच नाही तर नाभामध्ये तुरुंग फोडण्याच्या घटनेच्या कटातही सहभागी होता.

Delhi Police Special Cell arrests gangster Sukh Bikriwal at the Delhi airport following his deportation from Dubai pic.twitter.com/KpRqmVT9r6

— ANI (@ANI) December 31, 2020