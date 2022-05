यासिन मलिकच्या समर्थकांकडून श्रीनगरमध्ये जाळपोळ, दगडफेक

श्रीनगर : टेरर फंडिंग प्रकरणी काश्मीरमधील फुटिरतावादी नेता यासिन मलिक याला काही वेळातच विशेष एनआयए कोर्टाकडून शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. एनआयएनं त्याच्या फाशीची मागणी केली आहे. त्यामुळं कोर्ट काय शिक्षा देतंय याकडे सर्वांच लक्ष लागून राहिलं आहे. दरम्यान, मलिकचं निवासस्थान असलेल्या श्रीनगरमध्ये त्याच्या समर्थक आक्रमक झाले असून त्यांच्याकडून दगडफेक करण्यात येत आहे. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून पोलिसांकडून इथं अश्रुधुरांचा मारा करण्यात येत आहे. (Stone pelting in Srinagar by Yasin Malik supporters attempts by police for control)

यासिन मलिकच्या शिक्षेच्या पार्श्वभूमीवर श्रीनगर बंदची हाक देण्यात आली असून शहरातील सर्व दुकानं बंद ठेवण्यात आली आहे. श्रीनगरच्या प्रमुख लाल चौकात मलिकच्या समर्थकांकडून जाळपोळ आणि दगडफेक करण्यात येत आहे. त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थानिक पोलीस आणि लष्कराला पाचारण करण्यात आलं आहे. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी इथं अश्रूधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या.

दरम्यान, यासिन मलिक याच्या घरामध्येही प्रचंड तणावाचे वातावरण असून त्याचे शेजारी आणि नातेवाईकांनी घरी गर्दी केली आहे. मलिकच्या शिक्षेच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्या बहिणीने तर कुराण पठण सुरु केलं असून घराच्या खिडकीमध्ये उभी राहून ती कुराणचं पठण करत असल्याचं काही छायाचित्रांमधून समोर आलं आहे.

नवी दिल्लीच्या पटियाला कोर्टाबाहेर देखील मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. बराच वेळापासून निकालाचं लिखाण सुरु असून कोणत्याही क्षणी मलिकच्या शिक्षेची सुनावणी होणार आहे.