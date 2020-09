अखेर चीनने केलं मान्य; ५ बेपत्ता भारतीय आपल्या ताब्यात असल्याची दिली कबुली

नवी दिल्ली- अरुणाचल प्रदेशातून ५ भारतीय तरुण (५ youths of Arunachal allegedly abducted by PLA) बेपत्ता झाल्याची घटना घडली होती. चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीने (Peoples Liberation Army) त्यांचे अपहरण केल्याचा आरोप येथील स्थानिक नागरिकांनी केला होता. हा आरोप खरा ठरला आहे. हे पाच तरुण आपल्या ताब्यात असल्याचं चीनने मान्य केले आहे. याआधी चीनने याबाबत काहीही माहिती नसल्याचं म्हटलं होतं. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी भारतीय तरुणांना परत आणण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याचं म्हटलं आहे.

केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी यासंदर्भात ट्विट केलं आहे. भारतीय सैन्याने पाठवलेल्या हॉटलाईन संदेशाला चीनच्या पीएलएने उत्तर दिलं आहे. अरुणाचलमधून बेपत्ता झालेले तरुण त्यांच्याकडे आल्याचे चीनने मान्य केले आहे. त्यांना भारताकडे सोपवण्यासाठीची औपचारिक प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याचं ते ट्विटमध्ये म्हणाले आहेत.

याआधी चीनने भारतीय तरुणांबाबत काहीही माहिती नसल्याचं म्हटलं होतं. चीनचे प्रवक्ते यावर म्हणाले होते की, 'चीनने कधीधी अरुणाचल प्रदेशला मान्यता दिली नाही. कारण तो चीनच्या दक्षिण तिबेटचा भाग आहे. भारताने पिपल्स लिबरेशन आर्मीवर ५ भारतीयांना सोडण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, आमच्याकडे याबाबतची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही'.

China's PLA has responded to the hotline message sent by Indian Army. They have confirmed that the missing youths from Arunachal Pradesh have been found by their side. Further modalities to handover the persons to our authority is being worked out.

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 8, 2020