फ्लायओव्हरवरून मोटार खाली पडली, एकाचा मृत्यू तर पाच जखमी; व्हिडिओ पाहाच

हैद्राबाद : एका २२ वर्षीय तरुणाचा कार अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना हैद्राबादमध्ये घडली आहे. या अपघातात आणखी ५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हैद्राबादमधील भरतनगर फ्लायओव्हरवरून कार खाली पडल्याने हा अपघात झाला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुलावरून जात असताना कार ही वेगात होती आणि कारचा वेग न आवरल्याने हा अपघात झाला आहे. हा अपघात आज (ता. १८) सकाळी झाला असून या अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहेत. ड्रायव्हर शेजारी बसलेल्या सोहेल नामक व्यक्तीचा या अपघातात मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ड्रायव्हरचे नाव सुनिल असून त्याने गाडी चालवत असताना अतिमद्यसेवन केले होते.

An overspeeding car falls off Bharatnagar flyover early Tuesday morning killing one and leaving five injured in Hyderabad @IndianExpress pic.twitter.com/WS13cr2jVF

— Rahul V Pisharody (@rahulvpisharody) February 18, 2020