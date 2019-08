जम्मू-काश्मीरमध्ये चकमकीत जवान हुतात्मा; तर एक दहशतवादी ठार

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्लामध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये काल (ता. 20) चकमक सुरू झाली होती. या चकमकीत एका दहशतवाद्याला ठार केले असून एक जावान हुतात्मा झाला आहे. तर एक जवान जखमी झाला असून या जावानावर उपचार सुरू आहेत.

बारामुल्लामधील कृष्णा घाटीमध्ये काही दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाल्याने शोधमोहीम सुरू होती. घटनास्थळावरून शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आहे.

Jammu and Kashmir: A jawan of the Indian Army lost his life in ceasefire violation by Pakistan Army, in KRISHNA GHATI sector today. pic.twitter.com/2FHelCAiOo

— ANI (@ANI) August 20, 2019