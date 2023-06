ओडिशा येथे मोठी दुर्घटना घडली आहे. गंजम जिल्ह्यात दोन बसमध्ये भीषण अपघात झाला. या अपघातामध्ये 12 जण ठार ८ जखमी झाले आहेत. Odisha 12 people died and 8 injured in a bus accident in Ganjam district, last night

सरकारी बस आणि खासगी बस मध्ये दिगपहाडीजवळ अपघात झाला. मध्यरात्री उशिरा ही घटना घडली. जखमींना बेरहामपूरच्या एमकेसीजी मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले. अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. (Latest Marathi News)

ओडिशा सरकारने जखमींना 30 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. या अपघातात आतापर्यंत 12 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यात 6 पुरुष, 4 महिला आणि 2 अल्पवयीन आहेत. (Latest Marathi News)

बेरहामपूरचे एसपी सरवण विवेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात पहाटे एक वाजता झाला. दोन्ही बसची समोरासमोर धडक झाली. ओएसआरटीसी बसमधील प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. मृत्युमुखी पडलेले बहुतांश प्रवासी खासगी बसमधील होते.

ओएसआरटीसीची बस रायगडाहून भुवनेश्वरला जात होती, तर खासगी बस बेरहामपूरहून जिल्ह्यातील खंडादेउली गावातून लग्नाची पार्टी घेऊन परतत होती. दिगपहांडी पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत अनेक प्रवाशांची सुटका केली.