100 एकर, 450 कोटी आणि जागतिक सुविधा! ध्यानचंद स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी युपीसाठी का ठरतेय गेमचेंजर?
उत्तर प्रदेशातील क्रीडा क्षेत्राला जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी मेरठमध्ये उभारले जाणारे 'मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी' हे प्रकल्प प्रगतीच्या पथावर आहे.
उत्तर प्रदेशातील क्रीडा क्षेत्राला जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी मेरठमध्ये उभारले जाणारे 'मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी' हे प्रकल्प प्रगतीच्या पथावर आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकताच या विद्यापीठाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला असून, हे विद्यापीठ केवळ राज्याचेच नव्हे तर देशाचे 'स्पोर्ट्स हब' म्हणून विकसित केले जात आहे.
भारताचे 'हॉकीचे जादूगार' मेजर ध्यानचंद यांच्या सन्मानार्थ मेरठमध्ये हे विद्यापीठ उभारले जात आहे. क्रीडा साहित्य निर्मितीसाठी जगप्रसिद्ध असलेल्या मेरठमध्ये हे विद्यापीठ होणे अत्यंत समर्पक मानले जाते.