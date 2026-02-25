Odisha Elephant: ओडिशात १८ महिन्यांत ११४ हत्तींचा मृत्यू; सरकारची विधानसभेत माहिती, संरक्षणाचे प्रयत्न, काय आहेत कारणे?

-स्मृती सागरिका कानुनगो भुवनेश्वर: ओडिशामधील घनदाट जंगले, डोंगरदऱ्या आणि नदी किनारी स्वच्छंद फिरणारे हत्ती हे येथील समृद्ध निसर्गाचे प्रतीक मानले जाते. सिमलिपाल राष्ट्रीय उद्यानाच्या पानझडी जंगलांपासून अंगुल आणि ढेंकनालच्या वनक्षेत्रांपर्यंत पसरलेला प्रदेश हा हत्तींसाठी आदर्श अधिवास मानला जातो. मात्र, राज्य सरकारने विधानसभेत दिलेल्या माहितीतून एक चिंताजनक बाब उघड झाली आहे. गेल्या दीड वर्षांत विविध कारणांमुळे ओडिशात ११४ हत्तींचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती राज्याचे वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. यामुळे राज्यातील हत्ती संरक्षणाबाबत नव्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...ओडिशामध्ये पिढ्यान् पिढ्या हत्ती आणि जंगलाजवळच्या मानवी वस्ती परस्परांचे सहअस्तित्व स्वीकारत संघर्ष रहित जीवन जगत आले आहेत. इतकेच नव्हे तर स्थानिक संस्कृती आणि लोककथांमध्ये हत्तींचे स्थान आहे. मात्र, आता जमिनीच्या वापरातील वेगवान बदल, शेतीचा विस्तार, खाण प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे मानव–हत्ती संघर्ष निर्माण होऊन अलीकडच्या काळात हा संघर्ष अधिक तीव्र होत आहेत..विजेचा धक्क्यामुळे सर्वाधिक मृत्यूओडिशात मागील दीड वर्षात हत्तींच्या झालेल्या एकूण मृत्यूंपैकी ४२ हत्तींचा मृत्यू विजेचा धक्का लागल्याने झाला असून, ते सर्वांत मोठे कारण ठरले आहे. या भागात शेती करणाऱ्या नागरिकांकडून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतजमिनीच्या बाजूने विजेच्या तारा बेकायदा जोडल्या जात आहेत. तसेच जंगलालगतच्या कमी उंचीवरील उच्चदाब वीजवाहिन्यांमुळेही हत्तींना धोका असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे वन विभागाने वीज विभागासोबत संयुक्त तपासणी करून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी कारवाई सुरू केली असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे. दरम्यान, हत्तींच्या अनैसर्गिक मृत्यूंची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने ९३ जणांना अटक करून त्यांना न्यायालयात हजर केले आहे..उपाययोजना सुरूओडिशा हे भारतातील हत्तींसाठीचा अधिवास असलेले प्रमुख राज्य असून अंगुल, ढेंकनाल, मयूरभंज यांसह विविध विभागांत मोठ्याप्रमाणात हत्तींचे कळप आढळतात. हत्तींच्या संवर्धनासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने हत्तींसाठी मार्गिका निश्चित करून ती संरक्षित करणे, सौर कुंपण घालणे, पूर्वसूचना प्रणाली बसवणे, त्वरित प्रतिसाद पथके स्थापन करणे आणि वीजप्रवाह व विषप्रयोग टाळण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवणे अशा उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. काही वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते हत्तींच्या संवर्धनासाठी वन, वीज आणि रेल्वे विभागांमध्ये समन्वय तसेच स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे, जेणेकरून टाळता येण्याजोगे मृत्यू कमी होतील आणि दीर्घकालीन संवर्धन साध्य होईल. त्याअनुषंगाने हत्तींच्या कळपांच्या आरोग्याचे निरीक्षण आणि वेळेवर उपचारासाठी पशुवैद्यकीय पथके महत्त्वाच्या वन विभागांमध्ये तैनात करण्यात आली आहेत..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.ओडिशातील हत्तींच्या मृत्यूची प्रमुख कारणेविजेचा धक्का ४२संसर्गजन्य व वयोमानाशी संबंधित आजार २९शिकार ०६मानव–हत्ती संघर्ष ०३लोहमार्गावरील अपघात ०४नैसर्गिक मृत्यू १७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.