Coronavirus : लॉकडाऊनमुळे १२ कोटी नोकऱ्या जाणार : सोनिया गांधी

नवी दिल्ली : देशात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तो वाढू नये म्हणून देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आलेले आहे. या काळात जवळपास १२ कोटी नोकऱ्या जाणार असल्याची भिती काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.

आता 3 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात जवळपास अनेक उद्योगधंदे, व्यवसाय, कंपन्या बंद ठेवाव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे लोकांसमोर पोट कसं भरायचा हा प्रश्न उभा राहिला आहे. अशा कुटुंबियांना केंद्र सरकारनं ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत द्यावी अशी मागणीही सोनिया गांधी यांनी केली आहे.

CWC meeting.

Sonia ji says,” 12 crore jobs have been lost in the first phase of the lockdown. Unemployment is likely to increase further as economic activity remains at a standstill. It is imperative to provide at least Rs.7,500 to each family to tide over this crisis.”

