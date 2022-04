अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार,१२ वर्षीय मुलाला POCSO अंतर्गत अटक

तंजावर : तामिळनाडूच्या तंजावर जिल्ह्यात एका 12 वर्षीय मुलाला किशोरवयीन मुलीसोबत प्रेमसंबंध ठेवून तिला गरोदर केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीने एका मुलीला जन्म दिला असून, पोलिसांनी 12 वर्षीय अल्पवयीन मुलाला लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा 2012 (POCSO) अंतर्गत अटक केली आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोघेही एकाच शाळेत शिकत होते. तर आरोपी पीडिता शेजारी शेजारी राहतात.

हेही वाचा: Enough is Enough! अंत पाहू नका, राऊतांचं ट्वीट