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Meerut Rewari: १२२ वर्षांचा गोड प्रवास अन् ५५ प्रकारच्या व्हरायटी! मेरठच्या 'रेवडी-गजक'च्या चवीने अख्ख्या देशाला लावलं वेड

122 years old gajak brand in Meerut: १२२ वर्षांची परंपरा, ५५ प्रकारच्या गजक-रेवडीला जीआय टॅगची मान्यता; मेरठचा गोडवा ‘एक जिल्हा एक व्यंजन’मुळे जगभर पोहोचला
Meerut’s Iconic Rewari-Gajak Brand Celebrates 122 Years of Sweet Excellence

Meerut’s Iconic Rewari-Gajak Brand Celebrates 122 Years of Sweet Excellence

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मेरठ (Meerut) जिल्ह्याचा विचार केला, तर येथील क्रीडा साहित्यासोबतच (Sports Goods) आणखी एका गोष्टीचा संपूर्ण देशात मोठा डंका आहे. जर तुम्ही मेरठला गेलात आणि तिथल्या प्रसिद्ध रेवडी आणि गजकचा (Revdi & Gajak) आस्वाद घेतला नाही, तर तुमची सफर पूर्णपणे अपूर्णच मानली जाईल. येथील बुढाना गेट (Gymkhana Ground जवळ) परिसरात मिळणाऱ्या रेवडी-गजकची चव इतकी अद्भूत आहे की, अशी चव तुम्हाला जगात इतर कुठेही मिळणार नाही.

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