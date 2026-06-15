Meerut Rewari: १२२ वर्षांचा गोड प्रवास अन् ५५ प्रकारच्या व्हरायटी! मेरठच्या 'रेवडी-गजक'च्या चवीने अख्ख्या देशाला लावलं वेड

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मेरठ (Meerut) जिल्ह्याचा विचार केला, तर येथील क्रीडा साहित्यासोबतच (Sports Goods) आणखी एका गोष्टीचा संपूर्ण देशात मोठा डंका आहे. जर तुम्ही मेरठला गेलात आणि तिथल्या प्रसिद्ध रेवडी आणि गजकचा (Revdi & Gajak) आस्वाद घेतला नाही, तर तुमची सफर पूर्णपणे अपूर्णच मानली जाईल. येथील बुढाना गेट (Gymkhana Ground जवळ) परिसरात मिळणाऱ्या रेवडी-गजकची चव इतकी अद्भूत आहे की, अशी चव तुम्हाला जगात इतर कुठेही मिळणार नाही. .उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत आणि केंद्र सरकारच्या 'जीआय टॅग' (Geographical Indication Tag) मानांकनासह मेरठच्या रेवडी-गजकला आता जागतिक स्तरावर एक मजबूत ब्रँड म्हणून नवी ओळख मिळाली आहे..१२२ वर्षांपूर्वी रामचंद्र सहाय यांनी सुरू केली 'गोल गजक'या ऐतिहासिक दुकानाचा वारसा सांगताना संदीप रेवडी यांनी माहिती दिली की, सुमारे १२२ वर्षांपूर्वी रामचंद्र सहाय यांनी या भागात सर्वप्रथम 'गोल गजक' बनवण्याची सुरुवात केली होती. तेव्हापासून आजतागायत या दुकानाने आपली गुणवत्ता आणि चव तंतोतंत टिकवून ठेवली आहे.लहान मुलांपासून ते अगदी वृद्धांपर्यंत सर्वांच्या आवडीची काळजी घेत येथे गजक तयार केली जाते. मात्र, बाजारपेठेत सर्वाधिक मागणी ही रामचंद्र सहाय यांच्या 'गोल गजक'लाच असते, जी विशेष प्रकारचा गूळ आणि तिळाच्या मिश्रणातून तयार केली जाते..१-२ नव्हे तर तब्बल ५५ प्रकारच्या गजक उपलब्ध!या दुकानाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे खवय्यांसाठी तब्बल ५५ वेगवेगळ्या प्रकारच्या (Varieties) गजक आणि रेवडी तयार केल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने:मलाई गजक, आग्रा गजक आणि गजक रोलसाखरेची गजक, गुळाची गजक आणि अस्सल तिळाची गजकमेरठची स्वाक्षरी असलेली पारंपरिक 'गोल गजक'या चवीची दीवानगी केवळ सामान्य जनतेपुरती मर्यादित नसून देशाच्या राजकीय वर्तुळातही मेरठच्या गजकची मोठी चर्चा असते. मेरठमधील बडे नेते जेव्हा इतर राज्यांत किंवा दिल्लीला दौऱ्यावर जातात, तेव्हा ते 'रामचंद्र सहाय' यांच्या दुकानातून खास गजकचे बॉक्सेस पॅक करून घेऊन जातात..अशी होते 'जीआय टॅग' (GI Tag) मिळालेल्या रेवडीची निर्मितीमेरठची रेवडी म्हणजे केवळ एक मिठाई नसून ती स्थानिक कारागिरांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या ज्ञानाचा आणि समृद्ध खाद्यसंस्कृतीचा वारसा आहे. ही रेवडी बनवण्याची प्रक्रिया अत्यंत कौशल्याची असते:१. तिळाची स्वच्छता: सर्वप्रथम उत्तम दर्जाचे तीळ साफ करून ते मंद आचेवर हलके भाजून घेतले जातात.२. गुळाची चाचणी: कोणत्याही भेसळीशिवाय असलेला शुद्ध गूळ मोठ्या कढईत वितळवून, मंद आचेवर त्याचा घट्ट पाक (चाशनी) तयार केला जातो. यात योग्य प्रमाणात 'शुद्ध देसी तूप' मिसळून पाकाला आवश्यक तो गाढापणा आणला जातो.३. पारंपरिक आकार: या गरम पाकात भाजलेले तीळ एकजीव करून कारागीर आपल्या हाताने पारंपरिक पद्धतीने रेवडीला विशिष्ट गोल आकार देतात. यामुळेच या रेवडीला तिची खात्रीशीर कुरकुरीत (Crunchy) रचना आणि संतुलित गोडवा मिळतो..ODOC मुळे स्थानिक रोजगाराला बळ'एक जिल्हा एक व्यंजन' (ODOC) या मोहिमेमुळे मेरठच्या या पारंपरिक गोडव्याला आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे मोठे व्यासपीठ मिळाले आहे. आधुनिक पॅकेजिंग आणि ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून हा ब्रँड आता देश-विदेशात मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केला जात आहे. यामुळे मेरठमधील स्थानिक कारागिरांच्या मेहनतीला योग्य भाव मिळत असून, शेकडो कुटुंबांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.