देश

Indore Tourism: 14-D सिनेमा अन् 360 डिग्री व्हर्च्युअल जंगल सफारी; आता थरारक जंगल सफारीचा मिळणार प्रत्यक्ष अनुभव

14D Cinema And 360 Degree Virtual Jungle Safari Experience: इंदूरच्या कमला नेहरू प्राणिसंग्रहालयात देशातील पहिले व्हर्च्युअल प्राणिसंग्रहालय आणि १४-डी सिनेमा; ३६० डिग्री थिएटरमधून पर्यटकांना थरारक जंगल सफारीचा आभासी प्रत्यक्ष अनुभव
Thrilling Jungle Safari Experience Gets A New Twist With 14D Cinema And 360 Degree Virtual Wildlife Adventure

Thrilling Jungle Safari Experience Gets A New Twist With 14D Cinema And 360 Degree Virtual Wildlife Adventure

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नवनवीन प्रयोगांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या इंदूरने आता पर्यटन आणि वन्यजीव शिक्षणाच्या क्षेत्रात आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शहरातील कमला नेहरू प्राणिसंग्रहालयात देशातील पहिले व्हर्च्युअल प्राणिसंग्रहालय आणि १४-डी सिनेमा गृह सुरू करण्यात आले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिक, पर्यटक आणि विशेषतः मुलांना जंगल सफारीचा आभासी अनुभव घेता येणार आहे.

Loading content, please wait...
cinema
Wildlife
Jungle safari
agro-tourism experiences
Marathi News Esakal
www.esakal.com