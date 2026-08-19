Indore Tourism: 14-D सिनेमा अन् 360 डिग्री व्हर्च्युअल जंगल सफारी; आता थरारक जंगल सफारीचा मिळणार प्रत्यक्ष अनुभव

नवनवीन प्रयोगांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या इंदूरने आता पर्यटन आणि वन्यजीव शिक्षणाच्या क्षेत्रात आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शहरातील कमला नेहरू प्राणिसंग्रहालयात देशातील पहिले व्हर्च्युअल प्राणिसंग्रहालय आणि १४-डी सिनेमा गृह सुरू करण्यात आले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिक, पर्यटक आणि विशेषतः मुलांना जंगल सफारीचा आभासी अनुभव घेता येणार आहे..१४-डी सिनेमा अन् व्हर्च्युअल जंगल सफारीहा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत सुमारे साडेचार कोटी रुपयांच्या खर्चातून विकसित करण्यात आला आहे.३६० डिग्री थिएटर आणि १४-डी तंत्रज्ञानामुळे प्रेक्षकांना जंगलात प्रत्यक्ष फिरत असल्याचा अनुभव मिळणार आहे. वन्यजीव अगदी जवळून पाहिल्याचा थरार आणि जंगलातील वातावरणाचा आभासी अनुभव या माध्यमातून घेता येईल..मुख्यमंत्र्यांनी घेतला १४-डी सिनेमाचा अनुभवलोकार्पणानंतर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मंत्रिमंडळातील सदस्य, महापौर, खासदार आणि शालेय विद्यार्थ्यांसोबत १४-डी थिएटरमध्ये बसून विशेष चित्रपट पाहिला.या अनुभवाचे कौतुक करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पामुळे इंदूर महानगरपालिकेला उत्पन्नाचे नवे साधन मिळण्यासोबतच वन्यजीव आणि निसर्ग संवर्धनाचा संदेश अधिक प्रभावीपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचेल..मनोरंजनातून मुलांना वन्यजीवांचे शिक्षणया प्रकल्पाचा विशेष फायदा लहान मुलांना होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मनोरंजनासोबतच निसर्ग, जंगल आणि वन्यजीवांविषयी माहिती सोप्या आणि आकर्षक पद्धतीने मुलांपर्यंत पोहोचवता येणार आहे.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी यावेळी रिमोटद्वारे कारंज्याचे उद्घाटन केले तसेच प्राणिसंग्रहालयातील ॲक्वेरियमची पाहणी केली. रंगीबेरंगी माशांसह आधुनिक सुविधा पाहून त्यांनी प्राणिसंग्रहालयातील या नव्या प्रयोगाचे कौतुक केले.तंत्रज्ञान, पर्यटन आणि पर्यावरण शिक्षणाचा संगम घडवणारा हा प्रकल्प इंदूरच्या पर्यटन क्षेत्राला नवी ओळख देण्याची क्षमता ठेवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.