15 वर्षीय मुलीने प्रियकरासोबत मिळून केली वडिलांची हत्या, कारण...

बंगळुरु : वडिलांनी प्रियकरासोबत असलेलं नातं स्वीकारण्यास नकार दिला. शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करण्यास सांगितलं. वडिलांनी मोबाइल काढून घेतला होता आणि इंटरनेच्या वापरावरही मर्यादा आणल्याने मुलीने आपल्या प्रियकरासोबत वडिलांची हत्या केल्याची खळबळजनक घटना बंगळुरुमध्ये घडली आहे. 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीने पोलिसांकडे हत्येची कबुली देताना आपल्याला स्वातंत्र्य हवं होतं यामुळेच वडिलांची हत्या केली असल्याचे सांगितलं आहे. आपण डेटवर गेल्याने वडिलांनी कशा पद्धतीने मारहाण केली आणि मोबाइल वापरण्याचं स्वातंत्र्य काढून घेतलं हेदेखील मुलीने सांगितलं आहे. मुलीच्या 19 वर्षीय प्रियकराने आणि मुलीन संगनमताने वडिलांची हत्या केली आहे. मुलीला पोलिसांनी अटक केली असून मुलीने सांगितल्यानुसार, वडिलांना प्रेमसंबंधांबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी मुलीला पट्ट्याने मारहाण केली होती. शाळेत असतानाच मुलीचे प्रियकरासोबत संबंध होते. प्रियकर शाळा सोडून कॉलेजात गेल्यानंतरही त्यांच्यातील संबंध कायम होते. दोघेही अनेकदा मॉलमध्ये भेटायचे तसंच फोनवर बोलत असायचे. मुलीच्या वडिलांना हे कळल्यानंतर त्यांनी हे नातं संपवण्यास सांगितलं होतं, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. प्रियकराने मुलीला एक मोबाइल गिफ्ट केला होता. यावरुन ते नेहमी लपून संवाद साधत असत. पण जेव्हा मुलीला वडिलांकडून त्रास होऊ लागला तेव्हा ते अनेकदा याचा बदला घेतला पाहिजे अशी चर्चा करु लागले होते. नंतर दोघांनीही हत्येचा कट रचला. मुलीने वडिलांच्या दुधात झोपेच्या गोळ्या टाकल्या आणि प्रियकराला घरी बोलावून घेतलं. वडील बेशुद्द पडले आहेत की नाहीत हे तपासण्यासाठी मुलगी सतत कानाखाली मारत होती. काही वेळाने दोघांनी मिळून धारदार शस्त्राने हत्या केली. दोघांनी हत्येची कबुली दिली असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.



