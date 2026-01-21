देश

Viral Video: बसच्या गर्दीत तरुणीला चुकून स्पर्श झाला, तिने थेट २९ सेकंदाचा व्हिडिओ केला… व्हायरल झाल्यानंतर तरुणाने स्वतःला संपवलं

Kerala Viral Bus Video Case: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या 29 सेकंदांच्या व्हिडिओनंतर सुरू झालेल्या ट्रोलिंग आणि सार्वजनिक अपमानाने एका सामान्य तरुणाचे आयुष्य संपवले; बसमधील घटनेने संपूर्ण राज्यात संताप आणि गंभीर प्रश्न निर्माण केले.
तिरुअनंतपुरम/कोझिकोड: केरळमध्ये एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर महिलेने बस प्रवासादरम्यान झालेल्या एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला, ज्याने मोठा गदारोळ उडवून दिला. या व्हिडिओच्या प्रसारानंतर, कोझिकोड भागातील ४१ वर्षीय दीपक नावाच्या पुरुषाने आपला जीव संपवला. दीपकच्या कुटुंबीयांनी या महिलेवर जीवन संपवण्यास भाग पाडल्याचा थेट आरोप केला आहे.

