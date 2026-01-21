Viral Video: बसच्या गर्दीत तरुणीला चुकून स्पर्श झाला, तिने थेट २९ सेकंदाचा व्हिडिओ केला… व्हायरल झाल्यानंतर तरुणाने स्वतःला संपवलं

तिरुअनंतपुरम/कोझिकोड: केरळमध्ये एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर महिलेने बस प्रवासादरम्यान झालेल्या एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला, ज्याने मोठा गदारोळ उडवून दिला. या व्हिडिओच्या प्रसारानंतर, कोझिकोड भागातील ४१ वर्षीय दीपक नावाच्या पुरुषाने आपला जीव संपवला. दीपकच्या कुटुंबीयांनी या महिलेवर जीवन संपवण्यास भाग पाडल्याचा थेट आरोप केला आहे. .व्हिडिओ आणि कुटुंबाच्या दाव्यांनंतर, पोलिसांनी शिमजिता मुस्तफा नावाच्या या महिलेविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई सुरू केली. सध्या ती पोलिसांच्या हाती लागलेली नाही आणि फरार असल्याचे समजते. काही जणांचा असा विश्वास आहे की या महिलेच्या आरोपांमध्ये खोटेपणा असू शकतो आणि त्यामागे आर्थिक लाभ घेण्याचा उद्देश असावा. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्यासाठी राज्य मानवाधिकार आयोगाने स्वतंत्र निर्देश जारी केले आहेत. या घटनेने सोशल मीडियावरून न्याय मागण्याच्या पद्धतींवर नवीन चर्चा सुरू झाली आहे..पुरुषाने आपल्याला नको त्या ठिकाणी स्पर्श केल्याचा दावाया प्रकरणाची सुरुवात गर्दी असलेल्या बस प्रवासापासून झाली. शिमजिता मुस्तफा ही महिला बसने प्रवास करत असताना, तिने एका पुरुषाने आपल्याला नको त्या ठिकाणी स्पर्श केल्याचा दावा केला. तिने याचा २९ सेकंदांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आणि तो इंटरनेटवर अपलोड केला. व्हिडिओमध्ये दीपकचा कोपर महिलेच्या संवेदनशील भागाला लागत असल्याचे दाखवले गेले आहे. या व्हिडिओने सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटवल्या, ज्यात अनेकांनी दीपकवर टीका केली आणि त्याला ट्रोल करण्यात आले..Igatpuri Crime : शिक्षकी पेशाला काळिमा! नराधम शिक्षकाचा चिमुकलीवर ८ महिने अत्याचार; घोटी पोलिसांकडून अटक.महिलेविरोधात गुन्हा दाखलदीपकच्या कुटुंबीयांच्या मते, हे ट्रोलिंग आणि सार्वजनिक अपमान इतके तीव्र होते की त्याने दीपकला जीवन संपवण्याच्या निर्णयापर्यंत नेले. कुटुंबाने सांगितले की, व्हिडिओ व्हायरल होण्याच्या काही तासांनंतरच दीपकने हे पाऊल उचलले. पोलिसांनी महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..गर्दीमध्ये असा स्पर्श अपघाताने झाला असावापोलिस तपासात असे समोर येत आहे की, दीपक हा एक सामान्य रहिवासी होता आणि त्याच्या कुटुंबाने महिलेच्या आरोपांना पूर्णपणे नाकारले आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, बसच्या गर्दीमध्ये असा स्पर्श अपघाताने झाला असावा आणि त्यामागे कोणताही वाईट हेतू नव्हता. मात्र, महिलेच्या व्हिडिओने सोशल मीडियावर एकतर्फी न्याय प्रक्रिया सुरू झाली, ज्याने दीपकला मानसिक त्रास दिला. केरळ मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत, दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत..केरळमध्ये मोठा वादया घटनेने केरळमध्ये मोठा वाद निर्माण केला आहे. एकीकडे, महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून समर्थन मिळत आहे, तर दुसरीकडे, निर्दोष व्यक्तींना होणाऱ्या मानसिक छळावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दीपकच्या कुटुंबाने सांगितले की, त्यांचा मुलगा एक प्रामाणिक आणि कष्टाळू माणूस होता, जो कधीच अशा वादात अडकला नव्हता. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आलेल्या कमेंट्स आणि ट्रोलिंगने त्याला इतके हतबल केले की, त्याने जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. पोलिसांचा असा अंदाज आहे की, महिलेच्या अटकेनंतर या प्रकरणातील खरे सत्य उजेडात येईल. तपासकर्त्यांनी सांगितले की, आरोपी महिला सध्या फरार आहे आणि तिच्या शोधासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..Pune Crime : पुण्यातील घायवळ टोळीविरोधात साडे सहा हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.