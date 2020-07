देशातील स्मारके होणार 6 जुलैपासून खुली; लाल किल्ल्यासह 3400 स्मारकांचा समावेश

नवी दिल्ली- गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असणारी तालमहाल, लाल किल्ल्यासह 3400 स्मारके 6 जुलैपासून पर्यटकांसाठी खुली होणार आहेत. कोरोनाशी लढताना लॉकडाउन लागू करावा लागल्याने ही स्मारके तब्बल 110 दिवसांनंतर पुन्हा सुरू होत आहेत. देशातील बहुतांश स्मारके ही पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित आहेत. त्यामध्ये 820 धार्मिक स्थळांचाही समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 18 मार्चपासून देशात लॉकडाउन जाहीर केला. त्याच्या एक दिवस आधीपासूनच ही स्मारके पर्यटकांना बंद करण्यात आली होती. "अनलॉक1'नंतर धार्मिक स्मारके पुन्हा सुरू झाली आहेत. उर्वरित सर्व स्मारकेही पुन्हा खुली होत आहेत. मात्र, ती सुरू करण्याचा किवा न करण्याचा अधिकार संबंधित राज्यांना देण्यात आला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप केंद्रीय पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हादसिंग पटेल यांनी ट्टिटवरून हा निर्णय जाहीर केला. त्याचवेळी आवश्‍यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासही सांगण्यात आले आहे. तिरूपती बालाजी मंदिर खुले

आंध्रप्रदेशातील प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपती बालाजी मंदिर मागील महिन्यात सुरू करण्यात आले आहे. मंदिरातील स्टाफला पीपीई किट, शारीरिक अंतर, मास्क आणि कमीत कमी प्रवेश या अटींवर त्याला परवानगी देण्यात आली आहे. या गोष्टी बंदच राहणार

शाळा, महाविद्यालये, मेट्रो सेवा, चित्रपटगृहे, स्वीमिंग पूल, बार आणि अन्य सभागृहे. रात्रीच्या संचारबंदीत शिथिलता.

