देश

Hoili 2026 : होळीसाठी मथुरा-वृंदावनला जाताय? मग तारखा नीट तपासा! यंदा 'या' दिवशी खेळली जाणार रंगपंचमी; ४० दिवस चालणार उत्सव

Travel tips for Holi in Vrindavan temples: मथुरा-वृंदावनच्या होळीचा रंगपंचमीचा दिवस ठरला, चंद्रग्रहणामुळे बदलले मुहूर्त
From Lathmar to Rang Panchami: 40 Days of Holi in Mathura-Vrindavan

From Lathmar to Rang Panchami: 40 Days of Holi in Mathura-Vrindavan

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मथुरेच्या होळीची जादू काही वेगळीच असते! यंदा जर तुम्ही कान्हाच्या नगरीत होळी खेळायला जाण्याचा विचार करत असाल, तर तारखांबाबत तुमचा गोंधळ उडू शकतो. कारण यावर्षी चंद्रग्रहणामुळे होळीच्या मुहूर्तात थोडा बदल झाला आहे.

मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा..

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Mathura
Tourism
holi

Related Stories

No stories found.