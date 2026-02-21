Hoili 2026 : होळीसाठी मथुरा-वृंदावनला जाताय? मग तारखा नीट तपासा! यंदा 'या' दिवशी खेळली जाणार रंगपंचमी; ४० दिवस चालणार उत्सव

मथुरेच्या होळीची जादू काही वेगळीच असते! यंदा जर तुम्ही कान्हाच्या नगरीत होळी खेळायला जाण्याचा विचार करत असाल, तर तारखांबाबत तुमचा गोंधळ उडू शकतो. कारण यावर्षी चंद्रग्रहणामुळे होळीच्या मुहूर्तात थोडा बदल झाला आहे.मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...ब्रजमंडळात होळीचा उत्साह २४ फेब्रुवारीपासूनच सुरू होणार असून तो १२ मार्चपर्यंत चालेल. पण मुख्य रंगांची होळी कधी आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. भारतात इतर ठिकाणी २ मार्चला होलिका दहन होणार असले, तरी मथुरा आणि वृंदावनमध्ये ३ मार्च २०२६ रोजी होलिका दहन केले जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ४ मार्च २०२६ रोजी रंगांची होळी (धुलिवंदन) खेळली जाईल. मथुरेची होळी ही केवळ रंगांची नसते, तर ती भक्ती आणि परंपरेचा मेळ असते. इथे फुलांची होळी, लाठमार होळी आणि लाडूंची होळी अशा विविध प्रकारांनी हा सण साजरा केला जातो..ब्रजमधील होळीचे मुख्य आकर्षण: लाडू आणि लाठमार होळी: बरसानामध्ये लठमार होळीच्या आधी लाडूंची होळी खेळली जाते. यात पुजारी भक्तांवर लाडूंचा वर्षाव करतात. त्यानंतर महिला लाठ्यांनी पुरुषांना मारतात आणि पुरुष स्वतःचा बचाव करत गुलाल उडवतात..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...बांके बिहारी मंदिराचा उत्साह: वृंदावनच्या बांके बिहारी मंदिरात होळीच्या दिवशी हवेत फक्त गुलाल दिसतो. भजनांच्या तालावर नाचणारे भक्त आणि रंगात न्हाऊन निघालेले मंदिर पाहून मन प्रसन्न होते.टेसूचे रंग आणि गुलाल: मथुरेच्या द्वारकाधीश मंदिरात भगवान श्रीकृष्णाला नैसर्गिक टेसूच्या फुलांपासून बनवलेले रंग आणि गुलाल लावून उत्सवाची सुरुवात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.