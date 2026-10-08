Yogi Adityanath: खेळाडूंना खाकी वर्दीची मोठी भेट; ४७० राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना यूपी पोलिसांत थेट नियुक्ती

उत्तर प्रदेश सरकारने ‘कुशल खेळाडू कोटा’ अंतर्गत ४७० राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना उत्तर प्रदेश पोलिस दलात थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते या खेळाडूंना नियुक्तीपत्रे देण्यात येणार आहेत. यामध्ये ४३ पोलीस उपनिरीक्षक, २९५ नागरी पोलीस शिपाई आणि १३२ पीएसी आरक्षी यांचा समावेश आहे..उत्तर प्रदेश सरकारच्या माहितीनुसार, खेळाडूंना क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीनंतर सरकारी सेवेत संधी देण्याच्या प्रक्रियेला राज्यात गेल्या काही वर्षांत वेग आला आहे. २०१७ नंतर विविध सरकारी विभागांमध्ये ५३४ हून अधिक खेळाडूंची थेट भरती करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे.४७० खेळाडूंची पदनिहाय नियुक्तीयूपी पोलिस दलात नियुक्त होणाऱ्या ४७० खेळाडूंपैकी ४३ जणांची पोलीस उपनिरीक्षक (SI) म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना थेट अधिकारी पदावर काम करण्याची संधी मिळणार आहे.याशिवाय २९५ खेळाडूंची नागरी पोलीस शिपाई म्हणून, तर १३२ खेळाडूंची पीएसी आरक्षी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्रातील कौशल्यासोबतच या खेळाडूंना पोलिस दलात सेवा बजावण्याची संधी मिळणार आहे..‘क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न’मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या नियुक्त्यांच्या माध्यमातून राज्यातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. क्रीडांगणावर मेहनत करणाऱ्या गुणवंत खेळाडूंच्या कामगिरीला सन्मान देणे आणि त्यांना खेळासोबतच राष्ट्रसेवेची संधी उपलब्ध करून देणे, हा यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.क्रीडा क्षेत्रात यश मिळवल्यानंतर खेळाडूंसमोर करिअर आणि रोजगाराची चिंता असते. सरकारी सेवेमुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षित करिअरची संधी मिळू शकते, असा सरकारचा दावा आहे..आणखी ८६६ खेळाडूंच्या भरतीची प्रक्रिया सुरूउत्तर प्रदेशात २०१७ नंतर विविध सरकारी विभागांमध्ये ५३४ पेक्षा अधिक खेळाडूंची थेट नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. आता यूपी पोलिस दलात आणखी ८६६ खेळाडूंच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.यामुळे आगामी काळात क्रीडा क्षेत्रातील आणखी खेळाडूंना पोलिस दलात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. क्रीडा गुणवत्ता आणि सरकारी रोजगार यांची सांगड घालण्याच्या धोरणाचा हा भाग असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.