छत्तीसगडमधील चकमकीत पाच नक्षलवादी ठार, दोन जवान जखमी

रायपूर : सुरक्षा दल व नक्षलवाद्यांध्ये आज (ता. 24) झालेल्या चकमकीत पाच नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात आले आहे. राज्यीतील नारायणपूर जिल्ह्यात ही चकमक झाली. डीआरजीचे दोन जवान या चकमकीत जखमी झाले आहेत.

