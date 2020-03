भाजपकडून आमदारांना 60 कोटींची ऑफर : जितू पटवारी

नवी दिल्ली : भाजपकडून लोकशाहीची हत्या करण्यात येत असून, भाजपने आमच्या आमदारांना 50-60 कोटींची ऑफर देण्यात येत आहे. आमचे काही आमदार बंगळूरमध्ये असले तरी संपर्कात आहेत, असे मध्य प्रदेशातील मंत्री जितू पटवारी यांनी म्हटले आहे.

Madhya Pradesh Minister Jitu Patwari: Shivraj Singh Chouhan is the mastermind behind all this; several videos&audios are viral now which reveal his role in everything that is happening. Madhya Pradesh ki sarkar ko koi khatra nahi hai. https://t.co/izidXARRvR

— ANI (@ANI) March 4, 2020