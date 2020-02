तमिळनाडूत मंदिराच्या खोदकामावेळी सापडले एवढं सोनं

चेन्नई : तमिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यात एका मंदिराच्या खोदकामावेळी सोन्याची नाणी भरलेला हंडा सापडल्याने परिसरात चर्चा सुरु आहे.

Tamil Nadu: 505 gold coins weighing 1.716 kg found in a vessel during digging at Jambukeswarar Temple in Thiruvanaikaval, Tiruchirappalli district yesterday. Coins were later handed over to the police. pic.twitter.com/1zYHJZ2MLd

— ANI (@ANI) February 27, 2020