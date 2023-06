Tripura Rath Accident: जगन्नाथ रथ यात्रेत मोठी दुर्घटना; वीजेच्या धक्क्याने 6 जणांचा मृत्यू, 10 पेक्षा अधिक जखमी

त्रिपुरा येथील जगन्नाथ रथ यात्रेत मोठी दुर्घटना घडली आहे. वीजेच्या धक्क्याने ७ जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तर १० पेक्षा अधिकजण जखमी झाले आहे. तर मृतांच्या आकड्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (6 dead, 15 injured as Rath comes in contact with high-tension wire)

त्रिपुरातल्या कुमारघाट इथं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रेदरम्यान ही घटना घडली आहे. मिरवणूक सुरु असताना रथ एका उच्च दाबाच्या वीज तारेच्या संपर्कात आला. यामुळे करंट पसरला आणि त्याच्या धक्क्याने सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर पंधराहून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अचानक घडलेल्या या घटनेने एकच खळबळ उडाली. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

नेमकं काय घडलं?

त्रिपुरातील उनाकोटी जिल्ह्यातील कुमारघाट येथे साडेचारच्या दरम्यान घडली. कुमारघाट इथं भगवान जगन्नाथाची रथ यात्रा उत्सव साजरा केला जात होता. यात भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा आणि भगवान जगन्नाथ यांची रथ यात्रा मोठ्या उत्सहाता काढण्यात आली होती.

लोखंडाने बनलेला हा रथ हाजोर भाविक आपल्या हाताने खेचत नेत होते. याचदरम्यान, लोखंडाचा हा रथ रस्त्यातील हाय टेन्शन वायरच्या संपर्कात आला. यामुळे वीज रथात उतरली आणि अनेक जणांना वीजेचा धक्का बसला. यात सात भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला तर पंधरा जण होरपळले.