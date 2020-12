60 वर्षीय आजोबा सायकलवरुन आंदोलनस्थळी; हजार किमी अंतर कापून शेतकऱ्यांना पाठिंबा

नवी दिल्ली : एक 60 वर्षांचे आजोबा हे सलग 11 दिवस सायकल चालवून शेतकरी आंदोलनाला पांठिंबा देण्यासाठी पोहोचले आहेत. सत्यदेव मांझी असं या आजोबांचं नाव असून ते बिहारमधील सीवान जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. सलग 11 दिवस सायकल चालवून त्यांनी तब्बल एक हजार किमीचं अंतर पार पाडलं आहे. आपल्या गावापासून ते दिल्ली-हरियाणा सीमेवरील टिकरी बॉर्डरच्या परिसरात हे आजोबा आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी पोहोचले आहेत. त्यांनी म्हटलंय की, सरकारने हे काळे कृषी कायदे मागे घेतले पाहिजेत.

Delhi: A 60-year-old man reaches Tikri at Delhi-Haryana border from Bihar on a bicycle to participate in farmers' protest. "It took me 11 days to reach here from Siwan, my home district. I urge the government to take back the three farm laws," says Satyadev Manjhi. pic.twitter.com/SuWbUeYC9p

— ANI (@ANI) December 17, 2020