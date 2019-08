पाच वर्षांत 'जनधन'मध्ये जमा झाल्या 6,136 कोटींच्या ठेवी

नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री जनधन योजनेत महाराष्ट्रात गेल्या 5 वर्षात 2 कोटी 55 लाख 93 हजार बँक खाते उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांत आजअखेर 6,136 कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत. गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत 31 लाखांहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली असून, ठेवींमध्ये 1,482 कोटी रूपयांची वाढ झाली आहे. 28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत गेल्या पाच वर्षात देशभरात 36 कोटी 63 लाख 82 हजार 527 बँक खाती उघडण्यात आली असून या बँक खात्यांत आजअखेर 102 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा करण्यात आल्या आहेत. 31 लाख नवीन बँक खाती महाराष्ट्रात ऑगस्ट 2018 अखेर 2 कोटी 24 लाख 5 हजार 708 बँक खाती उघडण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात यामध्ये 31 लाख 87 हजार 304 नवीन बँक खात्यांची भर पडली. 1 कोटी 82 लाख 'रुपे कार्डचे वितरण' गेल्या पाच वर्षात जनधन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात 1 कोटी 82 लाख 74 हजार 735 रुपे कार्डचे वितरण करण्यात आले. ऑगस्ट 2018 अखेर ही संख्या 1 कोटी 56 लाख इतकी होती, गेल्या वर्षभरात 26 लाखाहून अधिक नवीन रूपे कार्डचे वितरण करण्यात आले. ग्रामीण बँकांत 1 कोटी 26 लाख बँक खाती जनधन बँक योजनेमध्ये ग्रामीण बँकात आज अखेर 1 कोटी 26 लाख 11 हजार 107 खाती उघडण्यात आली तर शहरी व महानगरातील बँकांमध्ये 14 लाखांहून अधिक खात्यांची भर पडली आहे. शहरी बँकामध्ये एकूण 1 कोटी 29 लाख 81 हजार 905 बँक खाती उघडली गेली आहेत. (सौजन्य : डीजीआयपीआर)

Web Title: 6136 crore were deposited in Jan Dhan Account in five years