कोरोनाग्रस्तांसाठी बनवलेल्या रुग्णालयाला आग; ०७ जणांचा मृत्यू

विजयवाडा : आंध्रप्रदेशातील विजयवाडा येथे कोविड-१९ च्या रुग्णांसाठी बनवलेल्या रुग्णालयाला आग लागली असून एकूण ०७ जणांचा यामध्ये मृत्यू झाला आहे. विजयवाडामध्ये एका हॉटेलमध्ये कोविड केअर सेंटर स्थापन करण्यात आले होते. त्याला भीषण आग लागली असून पोलिसांच्या माहितीनुसार मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

आज (ता. ०९) रविवारी सकाळच्या सुमारास ही आग लागली. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या पोहोचल्या असून त्यांनी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या कोविड केअर सेंटरमध्ये एकूण ४० कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचार चालू होते. यातील २० लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले असून काही रुग्ण आतमध्येच अडकले असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

The incident took place around 5 am. Around 22 patients are being treated in hospital. We are evacuating the entire building. The reason of fire appears to be a short circuit, as per the preliminary report, but we will have to ascertain: Krishna DC Mohammad Imtiaz #AndhraPradesh https://t.co/9hs9dow2mV pic.twitter.com/TEVp3Xfrpt

