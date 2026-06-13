Dahi Chuda: फास्ट फूडच्या जमान्यात ७० वर्षे जुनी 'दही मंडी'होतेय वर्ल्ड फेमस! काय आहे पोह्याच्या वेगळ्या चवीचं रहस्य ?

आजकालच्या आधुनिक युगात प्रत्येक लहान-मोठ्या शहरात, गावांत आणि गल्लीबोळांत चायनीज फास्ट फूडचे ठेले सहज पाहायला मिळतात. चाट, चाऊमीन, बर्गर, पास्ता, मोमोज यांसारखे पदार्थ जिभेची चव वाढवत असले, तरी ते आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक मानले जातात. अशा फास्ट फूडच्या गराड्यात, देवरिया (Deoria) शहराच्या मध्यभागी एक अशी गल्ली आहे जी लोकांना थेट ग्रामीण जीवनशैली आणि आरोग्याचा खजिना असणाऱ्या पारंपरिक स्वादाची आठवण करून देते. .उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत देवरियाच्या या प्रसिद्ध 'दही-चूडा' (Dahi-Chuda / पोहे आणि दही) या पारंपरिक पदार्थाचा अधिकृत समावेश करण्यात आला आहे..देवरियाचा हा दही-चूडा येथील समृद्ध खाद्यपरंपरा आणि ग्रामीण संस्कृतीचे एक विशिष्ट प्रतीक आहे. हा पदार्थ पौष्टिक, सात्विक आणि सुपाच्य असल्याने पूर्वांचलच्या सांस्कृतिक ओळखीचा तो एक अभिन्न हिस्सा बनला आहे.७० वर्षे जुनी 'दही मंडी' अन् ३ पिढ्यांचा वारसादेवरियातील भाजी मार्केटच्या (सब्जी मंडी) अगदी बाजूला जिल्हयातील एकमेव आणि सर्वात मोठी 'दही मंडी' वसलेली आहे. येथे गेल्या ६ ते ७ दशकांपासून (सुमारे ७० वर्षे) डझनभर दुकाने केवळ दही आणि चूडा विकण्याचे काम करत आहेत..सध्या येथील व्यापाऱ्यांची तिसरी पिढी हा पारंपरिक व्यवसाय पुढे चालवत आहे. दुपारनंतर या गल्लीमध्ये खवय्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. या मंडीमध्ये ताजे दही आणि चूडा या व्यतिरिक्त उत्तम दर्जाचा खवा आणि पेढ्यांचीही निर्मिती केली जाते..अवघ्या ४० रुपयांत 'हेल्दी' भरपेट जेवणया दही-चूडाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची किंमत आणि मिळणारा तृप्ततेचा आनंद! येथे ग्राहकांना अवघ्या ४० रुपयांमध्ये दही-चूडा सहजपणे भरपेट खायला मिळतो. हा पदार्थ तयार करण्यासाठी खालील वैशिष्ट्यांचा वापर केला जातो:मातीची भांडी: येथील सर्व दुकानांमध्ये आजही पारंपरिक पद्धतीने मातीच्या भांड्यामध्ये जमवलेले ताजे, घट्ट आणि मलईदार दही वापरले जाते.विविध पर्याय: पोहे आणि घट्ट दही एकत्र केल्यानंतर, ग्राहकांच्या आवडीनुसार त्यात साखर किंवा साखरेला आरोग्यदायी पर्याय म्हणून 'गूळ' दिला जातो.फळांची जोड: स्वाद आणि पौष्टिकता आणखी वाढवण्यासाठी यात केळी किंवा इतर मौसमी फळांचे तुकडे देखील मिक्स केले जातात.मकर संक्रांतीसारख्या मोठ्या सणांना आणि कौटुंबिक शुभ प्रसंगी या पारंपरिक जेवणाला देवरियामध्ये अत्यंत मानाचे स्थान आहे..'लोकल ते ग्लोबल' प्रवासाची तयारीयोगी सरकारच्या 'एक जिल्हा एक व्यंजन' (ODOC) मोहिमेमुळे या पारंपरिक स्थानिक अन्नाला आता एक व्यावसायिक स्वरूप मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत देवरियाच्या दही-चूडाची आधुनिक आणि आकर्षक पॅकेजिंग (Hyper-local Packaging) आणि विपणन (Marketing) यावर विशेष काम केले जात आहे..यामुळे स्थानिक स्तरावर दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि चूडा उत्पादक लघुउद्योजकांना आर्थिक बळ मिळत असून, या अस्सल देशी चवीला आता जागतिक स्तरावर एक नवी ब्रँड ओळख मिळत आहे.कडक उन्हाळ्याच्या दिवसांत शरीराला थंडावा देणारे आणि आरोग्याची काळजी घेणारे अन्न म्हणून देवरियाच्या या 'दही मंडी'मध्ये स्थानिक नागरिकांसह बाहेरून येणाऱ्या पर्यटकांची पावले मोठ्या प्रमाणावर वळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.