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Dahi Chuda: फास्ट फूडच्या जमान्यात ७० वर्षे जुनी 'दही मंडी'होतेय वर्ल्ड फेमस! काय आहे पोह्याच्या वेगळ्या चवीचं रहस्य ?

70 year old Dahi Mandi famous poha story: देवरियातील ७० वर्षे जुनी दही मंडी फास्ट फूडच्या गर्दीतही टिकवते पारंपरिक दही-चूडाचा वारसा; ODOC योजनेमुळे स्थानिक चवेला मिळतोय जागतिक ब्रँडचा दर्जा
In the Fast-Food Era, This Traditional Poha Spot Has Become World Famous

In the Fast-Food Era, This Traditional Poha Spot Has Become World Famous

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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आजकालच्या आधुनिक युगात प्रत्येक लहान-मोठ्या शहरात, गावांत आणि गल्लीबोळांत चायनीज फास्ट फूडचे ठेले सहज पाहायला मिळतात. चाट, चाऊमीन, बर्गर, पास्ता, मोमोज यांसारखे पदार्थ जिभेची चव वाढवत असले, तरी ते आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक मानले जातात. अशा फास्ट फूडच्या गराड्यात, देवरिया (Deoria) शहराच्या मध्यभागी एक अशी गल्ली आहे जी लोकांना थेट ग्रामीण जीवनशैली आणि आरोग्याचा खजिना असणाऱ्या पारंपरिक स्वादाची आठवण करून देते.

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