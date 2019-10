75 वर्षाच्या मातेने दिला बाळाला जन्म अन्...

कोटा (राजस्थान): एका 75 वर्षाच्या महिलेने बाळाला जन्म दिला आहे. बाळाला जन्म दिल्यानंतर महिलेच्या चेहऱयावर हास्य पसरले. 75व्या वर्षी आई होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले. महिलेने 'आईव्हीएफ'च्या माध्यमातून बाळाला जन्म दिला असून, बाळाची व आईची प्रकृती चांगली आहे. बाळाचे वजन 600 ग्रॅम असून, डॉक्टर बाळावर लक्ष ठेवून आहेत. रुग्णालयाचे डॉक्टर अभिलाषा किंकर म्हणाले, 'महिलेने यापूर्वी एका मुलाला दत्तक घेतले होते. परंतु, स्वतःचे बाळ असावे, अशी मातेची इच्छा होती. वय जास्त असल्यामुळे 'आईव्हीएफ'च्या माध्यमातून गर्भधारणा करण्यात आली होती. अखेर 75व्या वर्षी इच्छा पूर्ण झाली. बाळाला पाहिल्यानंतर मातेच्या चेहऱयावर हास्य पसरलेले पाहायला मिळाले.'

