VIDEO: पाकच्या कुरापतीला भारताचे जोरदार प्रत्युत्तर; 8 सैनिकांचा खात्मा

नवी दिल्ली- दिवाळीच्या उत्सवात पाकिस्तानने आपल्या कुरापती सुरुच ठेवल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पाकिस्तानी सैन्याकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाल्याचे पाहायला मिळाले. पाकिस्तानच्या या कुरापतींना भारतीय लष्कराने जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. भारतीय सैन्यांनी दिलेल्या प्रत्युत्तरात 7 ते 8 सैनिकांचा खात्या ( Pakistan Army soldiers killed) करण्यात आला आहे. मारण्यात आलेल्या पाकिस्तानी सैन्यामधील 2-3 एसएसजी कंमाडो असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

#WATCH | 7-8 Pakistan Army soldiers killed, 10-12 injured in the retaliatory firing by Indian Army in which a large number of Pakistan Army bunkers, fuel dumps, and launch pads have also been destroyed: Indian Army Sources pic.twitter.com/q3xoQ8F4tD — ANI (@ANI) November 13, 2020

#WATCH | Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire along the Line of Control in Keran sector of Kupwara, earlier today. (Video Source: Indian Army) pic.twitter.com/xxT57UkE35 — ANI (@ANI) November 13, 2020

भारतीय लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय सैन्याने केलेल्या गोळीबारात कमीतकमी 10 ते 12 पाकिस्तानी जवान जखमी झाले आहेत. शिवाय भारताने दिलेल्या प्रत्युत्तरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानी सैन्याचे बंकर, इंधन डंप आणि लाँच पॅड नष्ट करण्यात आले आहेत. पाकिस्तानने केलेल्या शस्त्रसंधी उल्लंघनात 3 भारतीय जवान शहीद झाले आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तानच्या सीमेवर कुरापती वाढलेल्या असताना आज भारतीय जवानाने पाकिस्तानच्या गोळीबाराला चोख उत्तर दिले. उरी सेक्टरपासून ते गुरेज सेक्टरपर्यंत अनेक ठिकाणी नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले आणि त्यात तीन भारतीय जवान हुतात्मा झाले. तसेच तीन नागरिकांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानच्या सैनिकांनी मोठ्या प्रमाणात उखळी तोफांचा मारा केला. यावेळी भारताने जोरदार प्रत्युत्तर देत गोळीबार केला. त्यात पाकिस्तानचे सात ते आठ सैनिक ठार झाले. याशिवाय पाकिस्तानचे अनेक खंदक आणि लॉंचपॅड उध्ववस्त झाले.

10-12 Pakistan Army soldiers injured in the Indian Army firing in which a large number of Pakistan Army bunkers, fuel dumps, and launch pads have also been destroyed: Indian Army sources https://t.co/a0i87hfJD8 — ANI (@ANI) November 13, 2020

पाकिस्तानने आज सकाळपासून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अकारण गोळीबार सुरू केला. या गोळीबारात उरीच्या नांबला सेक्टरमध्ये दोन जवान हुतात्मा झाले. उरीच्या कमालकोटे सेक्टरमध्ये दोन नागरिक मारले गेले. तर हाजीपीर सेक्टरमध्ये एक महिला मृत्युमुखी पडली. याशिवाय पाकिस्तानच्या गोळीबारात अनेक नागरिक जखमी झाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. उरीच्या विविध भागात पाकिस्तानच्या सैनिकांनी सकाळपासून गोळीबार केला. बांदिपोरा जिल्ह्याच्या गुरेज सेक्टरमधील इजमर्ग भागात आणि कुपवाडा जिल्ह्यात केरान सेक्टरमध्ये आघाडीच्या चौक्यांवर आणि नागरी वस्तीवर गोळीबार केला. केरान सेक्टरमध्ये पाकिस्तानने गोळीबार करत घुसखोरीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो लष्कराने हाणून पाडला. केरान सेक्टरमध्ये आघाडीच्या चौक्यांना सीमेवर संशयास्पद हालचाली आढळून आल्या. दहशतवाद्यांना घुसवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न भारत कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, असे श्रीनगर येथील संरक्षण विभागाचे प्रवक्ते कर्नल राजेश कालिया यांनी सांगितले.

बीएसएफचे अधिकारी हुतात्मा

7-8 Pakistan Army soldiers killed in retaliatory firing by Indian Army in response to ceasefire violations from across Line of Control. The list of Pakistan Army soldiers killed includes 2-3 Pakistan Army Special Service Group (SSG) commandoes: Indian Army sources — ANI (@ANI) November 13, 2020

हाजीपीर सेक्टरमध्ये पाकिस्तानने आज दुपारी एकच्या सुमारास केलेल्या गोळीबारात बीएसएफचे उपनिरीक्षक राकेश दोवाल यांच्या डोक्याला गोळी लागली. त्यात ते गंभीर जखमी होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. तसेच वासू राजा हे जवान जखमी झाले. त्यांच्या खांद्याला गोळी लागल्याचे सूत्राने सांगितले. दोघेही एकाच ठिकाणी तैनात होते. जखमी जवानाची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दोवाल मूळचे उत्तराखंडचे ऋषिकेश येथील रहिवासी होत. ते २००४ रोजी बीएसएफमध्ये सामील झाले होते. त्यांच्या पश्‍चात वडिल, पत्नी आणि नऊ वर्षाची मुलगी आहे.

केरान ते उरी सेक्टरमध्ये पाकचा गोळीबार

केरान सेक्टरमध्ये घुसखारीचा केलेला हा आठवड्यातील दुसरा प्रयत्न होता. यापूर्वी माछील सेक्टरमध्ये ७ ते ८ नोव्हेंबरच्या रात्री दहशतवाद्यांना घुसखोरीचा प्रयत्न केला. तो हाणून पाडताना लष्कराने तीन दहशतवाद्यांना ठार केले. त्यावेळी तीन जवान हुतात्मा झाले होते.