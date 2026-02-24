8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट! प्रत्येक लेव्हलचा फिटमेंट फॅक्टर असेल वेगळा; उद्या महत्त्वाची बैठक

नवी दिल्लीः आठव्या वेदन आयोगावरुन सगळ्यात जास्त चर्चा होतेय ती फिटमेंट फॅक्टरवर. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या मनात एकच प्रश्नय की, फिटमेंट फॅक्टर नेमका असेल किती? आणि वेतनामध्ये वाढ किती होईल? या मुद्द्यावर ऑल इंडिया एनपीएस कर्मचारी फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह यांनी एका-एका मुद्द्यावर सविस्तर माहिती दिली आहे. शिवाय यासंदर्भात उद्या एक बैठकही होऊ शकते..फिटमेंट फॅक्टर कसा कॅलक्युलेट होणार?फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे जुन्या बेसिक सॅलरीला एका ठाराविक टक्केवारीने मल्टीप्लायर करुन नवीन बेसिक सॅलरी निश्चित करणं. समजा लेव्हल १च्या एका सरकारी कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी १८००० रुपये आहे. आता ६० टक्के महागाई भत्ता मिळतोय. जर कोणत्याही अतिरिक्त लाभाशिवाय डीए बेसिक सॅलरीमध्ये मर्ज केला तर १८०००x१.६= २८८०० रुपये होतात. १.६ इतका फिटमेंट फॅक्टर तर आधीच लागू आहे..परंतु कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या याच्या पुढे आहेत. त्यांचं म्हणणं असं आहे की, सद्य स्थितीत तीन सदस्यांसाठी सॅलरी निश्चित करण्यात आलेली आहे. (पती-पत्नी आणि दोन मुलं) आता मात्र ही सॅलरी पाच सदस्यांच्या आधारावर निश्चित करण्यात यावी. यात पती-पत्नी, दोन मुलं आणि आई-वडील यांचा समावेश करण्यात यावा..Sindhudurg Farmer : सिंधुदुर्गाला अवकाळीचा तडाखाच; फोंडाघाटाला झोडपले; आंबा-काजूचे नुकसान अटळ.जर कुटुंबातील सदस्यांची संख्या ३ वरुन ५ वर केली तर खर्च ६६ टक्के वाढतो. या आधारावर कमीत कमी फिटमेंट फॅक्टर २.२६ ठरतो. यानंतर जर २४ टक्के ग्रोथ फॅक्टर जोडला गेला तर फिटमेंट फॅक्टर २.५ पर्यंत जातो..Sindhudurg ZP : मार्च २०२६ची डेडलाईन जवळ; सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या २५ कोटी निधीवर ‘काउंटडाउन’ सुरू!.सगळ्याच लेव्हलसाठी एकसारखाच फिटमेंट फॅक्टर?सध्या पे मॅट्रिक्समध्ये १८ लेव्हल आणि वेगवेगळे बँड आहेत. याच वेगवेगळ्या बँडसाठी वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर निश्चित होऊ शकतात. लेव्हल १ ते ५ पर्यंत एक बँड, लेव्हल ६ ते ८ पर्यंत दुसरा बँड आणि वरच्या लेव्हलसाठी वेगळा बँड. खालच्या लेव्हलची (१ ते ५) सॅलरी कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी जास्तीचा फिटमेंट फॅक्टर दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे वेतनातील अंतर कमी होऊ शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.