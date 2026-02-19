Eight Pay Commission Updates: आठव्या वेतन आयोगाचा थेट परिणाम एक कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. शिवाय निवृत्तीवेतनधारकाही आयोग लागू होण्याच्या आशेवर बसलेले आहेत. याच उत्सुकतेचा गैरफायदा घेण्यासाठी काही महाठग दबा धरुन बसलेले आहेत. आता नवाच व्हॉट्सअॅप स्कॅम सुरु असल्याची माहिती येतेय..फसवणुकीच्या उद्देशाने काही महाभाग कर्मचाऱ्यांना मेसेज पाठवत आहेत. आठव्या वेतन आयोगानुसार तुमचं वेतन नेमकं किती असेल हे जाणून घेण्यासाठी लिंकवर क्लिक करण्यास सांगितलं जातंय. पुढे APK फाईल डाऊनलोड करण्यास सांगितलं जातं..Mango growers : आंबा बागायतदारांकडून १२ मार्चपर्यंत डेडलाईन मागण्यांसाठी सरकारला इशारा; कर्ज गोठवण्याबरोबरच हेक्टरी, पाच लाखांची मागणी.अशी होतेय फसवणूक?सुरुवातीला हे एक नॉर्मल कॅलक्युलेटर वाटतं. परंतु हे एक धोकादायक मालवेअर आहे. कर्मचाऱ्याने APK फाईल डाऊनलोड केल्यानंतर ठगांच्या मोबाईलवर रिमोट अॅक्सेस मिळतो. त्यातून ते मोबाईल डेटा चोरी करतात. कधी कधी बँक अकाऊंट खाली होण्याचा धोका आहे. कारण त्यांना बँकिंग अॅप्स, ओटीपी आणि पासवर्ड.. सर्वच अॅक्सेस मिळतो..सरकारकडून आवाहनसंशयास्पद व्हॉट्सअॅप मेसेज आणि लिंकपासून सावध राहण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित कोणतीही अधिकृत माहिती केवळ सरकारी वेबसाईट किंवा अधिकृत माध्यमांकडूनच मिळेल, असं सरकारने म्हटलं आहे..Shivaji Maharaj Video : "जर १६७४ ला रायगडवर CCTV असतं तर..?" छत्रपती शिवरायांचा अस्सल काळ डोळ्यापुढे उभे करणारा व्हिडिओ व्हायरल.काय करायचं? काय टाळायचं?कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करु नका व्हॉट्सअॅप किंवा सोशल मीडियावरुन आलेल्या APK फाईल्स डाऊनलोड करु नका केवळ गुगल प्ले स्टोअर, Apple स्टोअरवरुनच App डाऊनलोड करा बँकिंग डिटेल्स, ओटीपी किंवा पासवर्ड कुणालाही शेअर करु नका काही संशयास्पद वाटलं तर तात्काळ बँक आणि सायबर क्राईम हेल्पलाईन (१९३०) वर तक्रार करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.