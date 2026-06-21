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Bulandshahr Kachori : चव अशी की विसरणार नाही! सकाळच्या नाश्त्यातली ही कचोरी आता पोहोचली परदेशात; बुलंदशहरची भन्नाट कहाणी

उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर (Bulandshahr) जिल्हा हा त्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वासाठी प्रसिद्ध आहेच, परंतु आता येथील एका अत्यंत लोकप्रिय आणि पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचा स्वाद थेट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचणार आहे.
bulandshahr kachori

bulandshahr kachori

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर (Bulandshahr) जिल्हा हा त्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वासाठी प्रसिद्ध आहेच, परंतु आता येथील एका अत्यंत लोकप्रिय आणि पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचा स्वाद थेट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचणार आहे.

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