Bulandshahr Kachori : चव अशी की विसरणार नाही! सकाळच्या नाश्त्यातली ही कचोरी आता पोहोचली परदेशात; बुलंदशहरची भन्नाट कहाणी

उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर (Bulandshahr) जिल्हा हा त्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वासाठी प्रसिद्ध आहेच, परंतु आता येथील एका अत्यंत लोकप्रिय आणि पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचा स्वाद थेट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचणार आहे..बुलंदशहरमध्ये मिळणारी सुप्रसिद्ध 'कचोरी' (Kachori) ही केवळ स्थानिक लोकांचीच पहिली पसंती नाही, तर ती आपल्या लाजवाब चवीसाठी आणि कुरकुरीतपणासाठी दूरवरच्या खवय्यांमध्येही प्रचंड लोकप्रिय आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत बुलंदशहरच्या या पारंपरिक कचोरीची अधिकृत ओळख पटवून तिची निवड करण्यात आली आहे.या वैशिष्ट्यपूर्ण स्वादाला बुलंदशहरचा मुख्य 'ब्रँड' म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी आणि स्थानिक अन्न व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून विशेष योजनांचे संचालन केले जात आहे..उत्तम प्रमाण अन् कुशल कारीगरी; अशी तयार होते कुरकुरीत कचोरीबुलंदशहरची ही प्रसिद्ध कचोरी म्हणजे स्थानिक हलवायांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या कौशल्याचा आणि अचूक प्रमाणाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. ही लजीज कचोरी बनवण्याची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत -अस्सल घटक आणि मसाला मिश्रण : उत्तम दर्जाचा मैदा, विविध डाळींचे सारण (स्टफिंग) आणि खास निवडक पारंपरिक मसाल्यांचे मिश्रण वापरून ही कचोरी तयार केली जाते.मंद आचेवरील जादू : हलवाई अत्यंत धीर धरून, योग्य तापमानावर मध्यम ते मंद आचेवर ही कचोरी छान सोनेरी (Golden) आणि कुरकुरीत (Crunchy) होईपर्यंत तळतात. यामुळे या कचोरीचा प्रत्येक घास चव आणि सुवासाने परिपूर्ण असतो..'लोकल ते ग्लोबल' प्रवासाची जय्यत तयारीयोगी सरकारच्या 'ओडॉक' (ODOC) कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बुलंदशहरमधील स्थानिक हलवायांना, खाद्य उद्योजकांना आणि लहान-मोठ्या मिठाई/नमकीन प्रतिष्ठान चालकांना आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या सशक्त करण्याची मोठी तयारी सुरू आहे. या पारंपरिक मिठास आणि तिखट चवीला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत (National & International Markets) मोठे स्थान मिळवून देण्यासाठी खालील गोष्टींवर भर दिला जात आहे..१. प्रभावी ब्रँडिंग : बुलंदशहरच्या कचोरीला देशातील मोठ्या शहरांमध्ये आणि फूड फेस्टिव्हल्समध्ये एक स्वतंत्र ब्रँड म्हणून प्रस्थापित करणे.२. आकर्षक पॅकेजिंग : कचोरीचा ताजेपणा, कुरकुरीतपणा आणि सुगंध दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी आधुनिक पॅकेजिंग तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे.३. डिजिटल मार्केटिंग : ऑनलाईन फूड प्लॅटफॉर्म्सच्या साहाय्याने या पारंपरिक खाद्यपदार्थाचे जागतिक विपणन (Marketing) करणे.स्थानिक कारागिरांना आणि अन्न उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांना विकासाच्या नवीन ऊंचाइयोंवर पोहोचवण्यासाठी आणि बुलंदशहरची ही अनोखी चव जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी प्रशासन वेगाने पावले उचलत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.