100 रुपयांत करा आधार अपडेट; UIDAI ने जारी केली आवश्यक कागदपत्रांची यादी

नवी दिल्ली - देशात आधार कार्डचा वापर सध्या फक्त एक ओळखपत्र म्हणूनच नाही तर आपल्या पत्त्याचा पुरावा म्हणूनही केला जातो. याशिवाय अनेक महत्वाच्या कागदपत्रांसाठी आधार कार्ड बंधनकारक आहे. पॅनकार्ड, मोबाइल, बँक खाते यासाठी आधार कार्डची गरज असते. अशावेळी आधार कार्डवर असलेली माहिती अचूक आणि अपडेट असणं महत्वाचं आहे. यासाठीच आता UIDAI ने कार्डवरील माहिती अपडेट करण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठीचा खर्च (charge to update aadhar)याच्या डिटेल्स सांगितल्या आहेत. तसंच आधार अपडेट करण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता (documents need to update aadhar) आहे याची यादीच दिली आहे.

UIDAI ने त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, तुम्ही तुमच्या आधार कार्डमध्ये एक बदल करा किंवा अनेक बदल करा यासाठी तुम्हाला 100 रुपये शुल्क द्यावे लागेल. यामध्ये तुम्हाला बायोमेट्रिक अपडेटही करता येतं. मात्र तुम्ही फक्त डेमोग्राफिक डिटेल्स करणार असाल तर त्यासाठी केवळ 50 रुपये खर्च येईल.

#AadhaarUpdateChecklist

Whether you update one field or many, charges for the #AadhaarUpdate will be Rs. 100 (if you are also updating biometrics) and Rs. 50 (if only demographics details are being updated). List of acceptable documents: https://t.co/BeqUA07J2b pic.twitter.com/6YlYPJFN6L

— Aadhaar (@UIDAI) August 27, 2020