सरकार लवकरच मतदार यादीशी (voting list) आधार कार्ड (Aadhar card) लिंक करण्याबाबत नियम जारी करू शकते. मतदारांसाठी आधार तपशील सामायिक करणे ऐच्छिक असेल. परंतु, असे न करणाऱ्यांना पुरेसे कारण द्यावे लागेल. यावर्षी पाच राज्यांमध्ये झालेल्या लसीकरण मोहिमेला गती देण्यात निवडणूक आयोगाने महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा म्हणाले. चंद्र हे शनिवारी सेवानिवृत्त होत आहेत. (Aadhar card will be linked to the voting list)

त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या दोन प्रमुख निवडणूक सुधारणा म्हणजे १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी (voting list) वर्षातून चार तारखा देण्याची तरतूद आणि मतदार यादीतील बनावट नोंदी तपासण्यासाठी आधार कार्ड (Aadhar card) मतदार यादीशी जोडणे आहे. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या लोकांना नोंदणीसाठी वर्षभरात चार तारखा मिळाव्या ही सुधारणा २० वर्षांपासून प्रलंबित होती, असे सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) म्हणाले.

हेही वाचा: PM मोदींचे सूचक विधान; दोनदा पंतप्रधान होणे पुरेसे नाही, मी...

आतापर्यंत १ जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी १८ वर्षांचे झालेले लोक मतदार म्हणून नोंदणी करू शकत होते. यामुळे २ जानेवारीला किंवा त्यानंतर १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या लोकांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी एक वर्ष वाट पाहावी लागत होती. परंतु, आता तरुणांना दरवर्षी चार वेगवेगळ्या तारखांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येईल. खोट्या नोंदी तपासण्यासाठी मतदार यादीशी (voting list) आधार लिंक (Aadhar card) करणे ही दुसरी सर्वांत मोठी सुधारणा आहे. यामुळे मतदार यादी अधिक मजबूत होईल, असेही सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) म्हणाले.

आधार क्रमांकाची देवाणघेवाण केल्याने मतदार याद्या त्रुटीमुक्त होण्यास मदत होईल. हे देखील सुनिश्चित करेल की निवडणूक आयोग संपर्क प्रणालीद्वारे मतदारांना अधिक सेवा प्रदान करेल, असेही सुशील चंद्रा म्हणाले. निवडणूक आयोगाने लसीकरणाची प्रक्रिया तीव्र केली आणि सुरक्षा दलांसह निवडणूक कर्मचाऱ्यांना बुस्टर डोस दिला, असेही ते म्हणाले.