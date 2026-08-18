Satyendra Jain: आप नेते सत्येंद्र जैन यांना अटक! एसीबीची मोठी कारवाई; अरविंद केजरीवाल यांचा भाजपवर संताप

AAP leader arrest: आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि दिल्लीचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांना दिल्लीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे. जैन यांच्यासह अन्य पाच जणांनाही या प्रकरणात अटक करण्यात आलीय. हे संपूर्ण प्रकरण दिल्ली जल बोर्डाच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या विस्तार आणि नूतनीकरणाशी संबंधित आहे..एसीबीने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात सत्येंद्र जैन यांच्याव्यतिरिक्त दिल्ली जल बोर्डाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय, जल बोर्डाचे माजी कंत्राटी सल्लागार अंकित श्रीवास्तव, 'एएन एंटरप्रायझेस' कंपनीचे मालक नागेंद्र यादव, 'युरोटेक एन्व्हायर्नमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड'चे मालक राजा कुमार कुर्रा आणि 'श्रीजनहार'चे प्रोप्रायटर पंकज वर्मा यांना आरोपी करण्यात आले आहे..Raksha Bandhan 2026: यंदा रक्षाबंधन नेमकं कधी? 27 की 28? जाणून घ्या योग्य तारीख आणि मुहूर्त; चंद्रग्रहणाचं काय?.या कारवाईनंतर दिल्ली भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "दिल्लीला लुटणाऱ्यांचा खरा चेहरा समोर आला आहे. दिल्ली जल बोर्डाच्या एसटीपी टेंडर घोटाळ्यातील भ्रष्टाचाराप्रकरणी एसीबीने सत्येंद्र जैन यांना अटक केली आहे. टेंडरमध्ये फेरफार आणि कोट्यवधी रुपयांची लाच.. हाच खरा आम आदमी पक्षाचा चेहरा होता का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..सोलापूरच्या पोलिस अधीक्षकांची मोठी कारवाई! करमाळा व माढा तालुक्यातील ‘हे’ १७ सराईत गुन्हेगार हद्दपार, वाळू तस्करीसह गंभीर गुन्हे दाखल होते, वाचा.....अरविंद केजरीवाल काय म्हणाले?आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपवर तीव्र शब्दांत हल्ला चढवला. ते म्हणाले, भाजपने पुन्हा एकदा सत्येंद्र जैन यांना अटक करवली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांना तुरुंगात डांबून त्यांच्यावर झालेले अत्याचार सर्वांना आठवत आहेत. आधीचा खटलाही बनावट होता आणि हा खटलाही खोटा सिद्ध होईल.केजरीवाल पुढे म्हणाले, भाजपची ही हुकूमशाही नेमकी कधीपर्यंत चालणार? वाट्टेल त्याच्यावर खोटे आरोप करून तुरुंगात टाकले जात आहे. त्यांचा हा खोटेपणा पुन्हा एकदा देशासमोर उघड होईल. भाजपच्या पापाचा घडा आता भरला आहे... असा संताप त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.