Saurabh Bhardwaj: पंतप्रधानांच्या स्नानासाठी नकली नदी; आप नेते भारद्वाज, पूर्वांचलच्या लोकांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप

नवी दिल्ली : दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छट पूजा स्नानासाठी नकली यमुना नदी बनवली जात असल्याचा आरोप 'आम आदमी पक्षा'चे(आप) नेते सौरभ भारद्वाज यांनी केला आहे..''वझिराबाद येथील स्वच्छ पाणी जलवाहिनीच्या माध्यमातून कृत्रिम घाटावर आणत पंतप्रधानांना नदीमध्येस्नान करण्यासाठी व्यवस्था केली जात आहे. असे भारद्वाज यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..''बिहारची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत मोदी हे छट पूजेदरम्यान वासुदेव घाटावर जाणार आहेत. पूर्वांचलच्या मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी ते त्याठिकाणी नदीत स्नान करणार आहेत. यमुनेचे पाणी प्रदूषित असल्यामुळे त्यांच्या स्नानासाठी जलवाहिनीद्वारे पाणी आणले जात आहे..दुसरीकडे पूर्वांचलच्या लोकांसाठी मात्र कोणतीही सोय केलेली नसून त्यांना दूषित पाण्यात स्नान करावे लागणार आहे, या लोकांच्या हिताची जाणीव भाजप सरकारला नाही, '' असे भारद्वाज म्हणाले..Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे.दरम्यान ''एका वर्षाच्या आत यमुनेचे पाणी स्वच्छ केल्याचा दावा भाजप करत आहेत. मात्र त्यांनी फेस घालवण्यासाठी रसायन ओतले असल्याचे सर्वश्रुत आहे. आमच्या सरकारच्या काळात जेव्हा रसायन टाकले जात असे, तेव्हा त्याला भाजपने विरोध केला होता. भाजप सरकारने अनेक उपाय करूनही नदी स्वच्छ झालेली नाही. प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानुसार नदीचे पाणी पिण्यासाठीच नव्हे तर अंघोळीसाठीही योग्य नाही,'' असा दावा भारद्वाज यांनी केला आहे..