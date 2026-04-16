Karnataka Congress Politics : आमदाराची काँग्रेसमधून हकालपट्टी; पोटनिवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवाराविरोधात केलेला प्रचार, हायकमांडची मोठी कारवाई

बंगळूर : दावणगिरी दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात प्रचार केल्याच्या आरोपावरून विधान परिषद सदस्य अब्दुल जब्बार यांची काँग्रेसमधून (Abdul Jabbar expelled from Congress) तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यात आली आहे..या पोटनिवडणुकीदरम्यान अब्दुल जब्बार, नजीर अहमद तसेच मंत्री जमीर अहमद खान यांनी पक्षविरोधी काम केल्याची तक्रार काँग्रेस हायकमांडकडे केली होती..या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत हायकमांडने अब्दुल जब्बार यांना कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार त्यांनी राजीनामा सादर केला होता.