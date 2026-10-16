Dr. Abdul Kalam Jayanti: विज्ञान, राष्ट्रनिष्ठा आणि दूरदृष्टीचा वारसा; डॉ. कलाम यांच्या स्मृतींना योगी आदित्यनाथ यांचे अभिवादन

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भारताचे माजी राष्ट्रपती आणि भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना विनम्र अभिवादन केले. डॉ. कलाम यांचे स्मरण ‘सशक्त भारताचे शिल्पकार’ आणि ‘मिसाइल मॅन’ अशा शब्दांत करत त्यांनी देशाच्या विज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रातील योगदानाचा गौरव केला. डॉ. कलाम यांचे आदर्श जीवन देशवासीयांना आणि विशेषतः तरुणांना राष्ट्रसेवेची प्रेरणा देत राहील, असेही त्यांनी म्हटले.
माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस (१५ ऑक्टोबर) हा महाराष्ट्रासह देशभरात ‘वाचन प्रेरणा दिन’ (Reading Inspiration Day) म्हणून साजरा केला जातो.
डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम हे शेवटच्या श्वासापर्यंत वाचन, लेखन आणि ज्ञानसाधनेत मग्न होते. त्यांच्या स्मृतींना व कार्याला उजाळा देण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील संदेशातून डॉ. कलाम यांना आदरांजली वाहिली. आपल्या वैज्ञानिक ज्ञानाच्या आणि दूरदर्शी नेतृत्वाच्या बळावर डॉ. कलाम यांनी भारताच्या सामरिक सामर्थ्याला नवी उंची मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे त्यांनी नमूद केले.
भारताच्या संरक्षण क्षमता आणि क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमातील डॉ. कलाम यांच्या योगदानाचाही मुख्यमंत्र्यांनी गौरव केला. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि वैज्ञानिक प्रगतीसाठी त्यांनी दिलेले योगदान महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॉ. कलाम यांचे जीवन साधेपणा, विज्ञानाप्रती समर्पण आणि राष्ट्रनिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. विद्यार्थ्यांनी मोठी स्वप्ने पाहावीत आणि ती पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत, असा संदेश त्यांनी आपल्या कार्यातून दिला.
राष्ट्रपतीपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास आणि विज्ञान क्षेत्रातील योगदानामुळे ते देशातील तरुणांसाठी प्रेरणास्थान ठरले. त्यांचे विचार आणि आदर्श भावी पिढ्यांना देशाच्या प्रगतीसाठी काम करण्याची प्रेरणा देत राहतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केला.
माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त देशभरातील शाळा, महाविद्यालयांमध्ये वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त सामूहिक पुस्तक वाचन, प्रदर्शन अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
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