देश

Abhijit Dipke: अभिजीत दिपकेंना दिलासा; सशर्त जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काय घातली अट?

CJP's Abhijeet Dipke gets conditional bail: लेहरा दो तिरंगा आंदोलनापूर्वी अभिजीत दिपकेंना दिल्लीत ताब्यात घेतल्यानंतर विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर केले हजर; न्यायालयीन कोठडीऐवजी बाँडवर सुटका
CJP's Abhijeet Dipke gets conditional bail

CJP's Abhijeet Dipke gets conditional bail

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांना दिल्लीतील विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. दिल्ली पोलिसांनी शुक्रवारी (१६ ऑक्टोबर) ‘लेहरा दो तिरंगा’ आंदोलनापूर्वी दिपके यांना ताब्यात घेतले होते. शांतता राखण्याचा बाँड त्यांना भरावा लागणार आहे, त्यानंतर त्यांची सुटका होणार असल्याचे वृत्त आहे. जामीन मंजूर झाल्यामुळे त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवले जाणार नाही.

Loading content, please wait...
delhi
Court
bail
Abhijeet Dipke
CJP movement
Marathi News Esakal
www.esakal.com