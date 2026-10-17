Abhijit Dipke: अभिजीत दिपकेंना दिलासा; सशर्त जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काय घातली अट?

New Delhi: कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांना दिल्लीतील विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. दिल्ली पोलिसांनी शुक्रवारी (१६ ऑक्टोबर) ‘लेहरा दो तिरंगा’ आंदोलनापूर्वी दिपके यांना ताब्यात घेतले होते. शांतता राखण्याचा बाँड त्यांना भरावा लागणार आहे, त्यानंतर त्यांची सुटका होणार असल्याचे वृत्त आहे. जामीन मंजूर झाल्यामुळे त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवले जाणार नाही. .Abhijit Dipke : ज्ञानेश कुमारांविरोधातील लढ्यासाठी अभिजीत दिपके पुन्हा दिल्लीकडे रवाना.काय घातली अट?दिपके यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १२६ आणि १७० अंतर्गत शांततेचा भंग होण्याची शक्यता असल्याच्या कारणावरून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर शनिवारी त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन मंजूर करत शांतता राखण्याचा बाँड भरण्याचे निर्देश दिले. १० ऑक्टोबर रोजी दिल्ली विमानतळावरून ताब्यात घेतल्यानंतरही दिपके यांच्याकडून वर्षभर शांतता राखण्याचे हमीपत्र घेण्यात आले होते. त्यानंतर नव्या प्रकरणात त्यांना पुन्हा ताब्यात घेण्यात आले..Abhijit Deepke: हुकूमशाही संपविण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल;अभिजित दीपके यांचे देशवासीयांना आवाहन\n.‘लेहरा दो तिरंगा’ आंदोलनापूर्वी कारवाईकनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये ‘लेहरा दो तिरंगा’ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ आंदोलन केले जाणार होते..या कार्यक्रमासाठी परवानगी नसल्याचे सांगत दिल्ली पोलिसांनी कारवाई केली. दिपके यांच्यासह ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) अध्यक्ष नेहा बोरा यांनाही शुक्रवारी ताब्यात घेण्यात आले होते.नेहा बोरांची शनिवारी सुटकानेहा बोरा यांना शनिवारी सकाळी ताब्यात घेण्यासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सोडण्यात आले. त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर टीका करत सर्व आंदोलकांची सुटका करण्याची मागणी केली होती. .दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे १५० जणांना ताब्यात घेतल्याचे सांगितले होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कनॉट प्लेस परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दिपके यांच्या सुटकेची प्रक्रिया शांतता राखण्याचा बाँड भरल्यानंतर पूर्ण होणार आहे. ही कारवाई प्रतिबंधात्मक स्वरूपाची असून, सशर्त जामीन मंजूर झाल्याने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवले जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.