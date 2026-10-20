Abhijeet Dipke: आंदोलनाबाबत अभिजीत दिपकेंची मोठी घोषणा! आता दिवाळीपर्यंत...

New Delhi: सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडिओच्या माध्यमातून कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी मोठी घोषणा केली आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवरील आंदोलन आणि पक्षाच्या दोन कार्यकर्त्यांच्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर दीपके यांनी या व्हिडिओद्वारे आपल्या समर्थकांशी संवाद साधला असून, महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. .Abhijit Dipke: अभिजीत दिपकेंना दिलासा; सशर्त जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काय घातली अट?.दिवाळीपर्यंत कोणतेही आंदोलन करणार नसल्याचे सांगत समर्थकांना काही दिवस कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याचे आवाहन दिपके यांनी केले आहे. मंगळवारी (२० ऑक्टोबर) प्रसिद्ध केलेल्या या व्हिडिओत त्यांनी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांचाही भावनिक उल्लेख केला आहे..CJP च्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ; जंतरमंतर आंदोलन प्रकरणी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना न्यायालयीन धक्का!.गेल्या काही दिवसांत आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांनाही चिंता वाटत असेल. त्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात काही दिवस आपल्या जवळच्या व्यक्तींसोबत घालवा, असे दीपके यांनी समर्थकांना उद्देशून म्हटले आहे..सौरव दास, आशुतोष रांका यांचा उल्लेखसौरव दास आणि आशुतोष रांका हे सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. सोमवारी न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ केली होती. सौरव अनेक दिवसांपासून तुरुंगात असूनही न्यायालयात हसतमुखाने येतो, असे दीपके यांनी सांगितले. सौरवच्या आईशी आपण बोलल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आशुतोष तुरुंगात असताना त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याचे निधन झाले. त्यामुळे त्यांना अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित राहता आले नाही, असे दीपके यांनी सांगितले. तरीही आशुतोषचे कुटुंब त्याला पाठिंबा देत असल्याचे दिपके यांनी नमूद केले..आमचा लढा द्वेषाविरोधातआंदोलनादरम्यान द्वेषाला द्वेषाने उत्तर देणार नसल्याचे दीपके यांनी स्पष्ट केले. महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गावर चालण्याचा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. ‘आमच्या भावना ही आमची कमजोरी नसून ताकद आहे,’ असा संदेशही त्यांनी समर्थकांना दिला. दिवाळीपर्यंत आंदोलन न करण्याचे आवाहन करतानाच सौरव आणि आशुतोष यांना विसरू नका, असेही दीपके यांनी सांगितले. आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींनी काही काळ कुटुंबासोबत घालवावा; मात्र तुरुंगातील सहकाऱ्यांना आपला पाठिंबा कायम ठेवावा, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.