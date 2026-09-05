निवृत्तीनंतरही अभिमन्यूची पुन्हा एन्ट्री! म्हैसूर दसरोत्सवात यंदाही खास सहभाग, ‘कॅप्टन हत्ती’ म्हणून जम्बो सवारीतही दिसणार

बंगळूर : सुमारे २५ वर्षांहून अधिक काळ म्हैसूर दसरा महोत्सवात सहभागी होत सलग सहा वेळा सुवर्ण अंबारी वाहून दिमाखदार पावले टाकत अभिमन्यूने विक्रम केला होता. आशिया खंडातील क्रमांक एकचा ‘कुमकी’ हत्ती अभिमन्यू याच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. निवृत्ती जाहीर झाल्यानंतरही अभिमन्यू यंदाच्या २०२६ च्या म्हैसूर दसरा महोत्सवात पुन्हा सहभागी होणार आहे. .जम्बोसवारीत तो ‘कॅप्टन हत्ती’ म्हणून सहभागी होणार असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले आहे. ६० वर्षे पूर्ण झाल्याने यंदा अभिमन्यूला सुवर्ण अंबारी वाहण्याच्या जबाबदारीतून निवृत्त केले होते. २६ ऑगस्टला झालेल्या ‘गजपयणा’वेळी त्याला सन्मानपूर्वक निरोपही दिला होता. मात्र, दसरा हत्तींच्या यादीत अभिमन्यूचे नाव नसल्याने त्याच्या चाहत्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त झाली होती. तसेच त्याला यंदाच्या जम्बोसवारीत सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी चाहत्यांनी केली होती. या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने अखेर अभिमन्यूला जम्बो सवारीत ‘कॅप्टन हत्ती’ म्हणून सहभागी करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे..Mumbai Dahihandi: ९व्या थरावरून गोविंदा कोसळला, मनसेच्या गणेश चुक्कल दहीहंडीत थरारक प्रकार.वनमंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी अभिमन्यूने केलेल्या प्रदीर्घ सेवेला सन्मान देण्यासाठी त्याला हा विशेष गौरव दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘पट्टद हत्ती’ म्हणून श्रीकंठ दरम्यान, राजमाता प्रमोदा देवी वडेयर यांनी म्हैसूर राजवाड्यातील धार्मिक विधींसाठी ‘श्रीकंठ’ या हत्तीची ‘पट्टद हत्ती’ म्हणून, तर ‘एकलव्य’ची ‘निशाणे हत्ती’ म्हणून अधिकृत निवड केली. श्रीकंठला सलग दुसऱ्यांदा ‘पट्टद हत्ती’ होण्याचा मान मिळाला..नवरात्रोत्सवाच्या नऊ दिवसांत राजवाड्यात होणाऱ्या खासगी दरबार, आयुधपूजा आणि पारंपरिक धार्मिक विधींमध्ये या दोन्ही हत्तींची महत्त्वपूर्ण भूमिका असेल. धनंजय, महेंद्र आणि प्रशांत या तीन हत्तींचा सराव सुरू आहे. त्यांची चाल, दिमाखदारपणा, फटाक्यांच्या आवाजाला व इतर सरावांना मिळणारी क्रिया-प्रतिक्रिया तसेच आरोग्य यांचा विचार करून जम्बो सवारीसाठी या तिघांपैकी एका हत्तीची सुवर्ण अंबारी वाहणारा ‘अंबारी हत्ती’ म्हणून अधिकृत घोषणा केली जाईल..Navi Mumbai: १५ वर्षीय मुलीशी प्रेमसंबंध, घरी बोलावून अत्याचार; एक महिन्याची गर्भवती, २० वर्षीय तरुणावर गुन्हा.मग, सुवर्ण अंबारी कोण वाहणार? राजवाडा परिसरात गजपथकांचा सराव सध्या जोरात सुरू आहे. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या मुख्य जम्बो सवारीत सुमारे ७५० किलो वजनाची सुवर्ण अंबारी कोणता हत्ती वाहणार, याचा अंतिम निर्णय वनविभागाने अद्याप जाहीर केलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.